Polonya`nın hazır giyim perakende şirketi LPP Çin`de imal edilen ürünlerin koronavirüs nedeniyle zamanında teslim edilmeme riskini göz önüne alarak Türkiye ve Vietnam`daki fabrikalarla görüşmeler yürütüyor.
Polonya`nın giyim devi Türkiye`yi radarına aldı
04.02.2020 17:33
Son güncelleme : 04.02.2020 17:50
REUTERS
Polonya'nın hazır giyim perakende şirketi LPP Koronovirüs nedeniyle Çin'den teslimatlar gecikirse üretimi Türkiye veya Vietnam'a taşıyacak.
LPP ürünlerinin üçte birini düşük imalat maliyetleri nedeniyle Çin'de üretiyor. LPP'nin Başkan Yardımcısı Przemyslaw Lutkiewicz, "Türkiye, Bangladeş ve Vietnam'daki fabrikalarla yeterli üretim kapasitelerinin olup olmadığı hakkında görüşüyoruz ve eğer Çin'den teslimatlarda gecikmeler devam ederse B planımız bu" dedi.
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|31.950.318
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|QNBFL
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|KSTUR
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|ASELS
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|% 0,36
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|
|PETKM
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|822.238.892
|% 3,16
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|421.547.466
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|ISGYO
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|269.624.128
|% 3,23
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|HLGYO
|1,72
|237.421.327
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|7,7557
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|Frank
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|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-15,70
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|Altın Gr.
|300
|300
|-3,27
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|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
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|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
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|Yarım
|957
|982
|-10,58
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|Çeyrek
|480
|491
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|Gümüş.Ons
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