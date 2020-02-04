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Polonya`nın giyim devi Türkiye`yi radarına aldı

04.02.2020 17:33

Son güncelleme : 04.02.2020 17:50
Polonya`nın hazır giyim perakende şirketi LPP Çin`de imal edilen ürünlerin koronavirüs nedeniyle zamanında teslim edilmeme riskini göz önüne alarak Türkiye ve Vietnam`daki fabrikalarla görüşmeler yürütüyor.



REUTERS

Polonya'nın hazır giyim perakende şirketi LPP Koronovirüs nedeniyle Çin'den teslimatlar gecikirse üretimi Türkiye veya Vietnam'a taşıyacak.

LPP ürünlerinin üçte birini düşük imalat maliyetleri nedeniyle Çin'de üretiyor. LPP'nin Başkan Yardımcısı Przemyslaw Lutkiewicz, "Türkiye, Bangladeş ve Vietnam'daki fabrikalarla yeterli üretim kapasitelerinin olup olmadığı hakkında görüşüyoruz ve eğer Çin'den teslimatlarda gecikmeler devam ederse B planımız bu" dedi.





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