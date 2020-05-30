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Powell`dan corona salgınında ikinci dalga uyarısı

30.05.2020 10:36

Son güncelleme : 30.05.2020 10:36
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu ifade etti.



AA

Powell, telekonferans yoluyla katıldığı toplantıda, Fed'in finansal sistemin genel istikrarını idare ettiğini söyledi.

Daha önce benzeri görülmemiş bir acil durum yaşandığına işaret eden Powell, Fed'in araçlarını sonuna kadar kullanması gerektiğini gördüklerini dile  getirdi. Powell, "Daha önce geçilmemiş birçok kırmızı çizgiyi geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in attığı adımları  hatırlatan Powell, halihazırda yaşanan küresel krizin finansal sistemin  zayıflığından kaynaklanmadığını, bunun reel ekonomide yaşanan bir sorun olduğunu  aktardı.

"NEGATİF FAİZ ORANI ABD'DE UYGUN BİR ARAÇ DEĞİL"

Powell, negatif faiz oranına ilişkin bir soru üzerine, federal fon  oranını düşürdüklerini ve politika faiz oranını uzun süre sıfır seviyesinde  tutmaya söz verdiklerini ifade etti.

Parasal genişlemeye gittiklerini anlatan Powell, "Bazı bankalar  negatif oranlar kullanmaya karar verdiler. Bunun ABD'de uygun bir araç olduğunu  düşünmüyoruz." dedi.

Powell, "Salgında açık bir şekilde ikinci dalga riski var. Bu  zorlayıcı olacaktır. Tabii ki buna karşı önlem almaya devam edeceğiz." diye  konuştu. Fed Başkanı Powell, salgında ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden  endişe duyduğunu ifade etti.

Ekonominin tamamen toparlanmasının, insanların kendini güvende  hissetmelerine bağlı olduğunu aktaran Powell, salgında ikinci dalganın bilanço ve  enflasyon açısından zayıf bir toparlanmaya neden olabileceğini dile getirdi.




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