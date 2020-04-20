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PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

20.04.2020 13:18

Son güncelleme : 20.04.2020 13:33
AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.



AA

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 15 ekonomistin 11'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25  ila 100 baz puan aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

Ekonomistlerden biri 100 baz puan, 3'ü 75 baz puan, 6'sı 50 baz puan  ve biri de 25 baz puan indirim olacağını, 4 ekonomist ise TCMB'nin, PPK  toplantısında politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.

17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek  yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.  






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