Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 0,58 puan azalarak 68,6`ya düştü.
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
04.06.2020 15:27
Son güncelleme : 04.06.2020 15:27
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 0,58 puan azalışla 68,6'ya indi. Endeks, Nisan 2020'de 69,18 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,34 puan azalarak 76,58'den 76,24'e geriledi.
Türk lirasının değeri, mayısta 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 1,35 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1,86 puan azaldı.
15:12109.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 596,45
|Açılış
|: 109.384
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|Önceki Kapanış
|: 109.111
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109.853
En Düşük
108.779
15:126,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,7800
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|Önceki Kapanış
|: 6,7980
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6,7702
En Düşük
6,7128
15:127,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,6150
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|Önceki Kapanış
|: 7,5900
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7,6076
En Düşük
7,5332
15:12370,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,31
|Açılış
|: 370,24
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|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.250.740
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.249.673
|% 9,97
|
|EGGUB
|83,30
|36.353.467
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.825
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.379.064
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.734.303
|% -9,99
|
|THYAO
|12,70
|1.050.948.800
|% 1,36
|
|ASELS
|32,06
|900.033.857
|% 0,94
|
|GARAN
|8,18
|607.422.240
|% -0,49
|
|PETKM
|3,75
|570.021.357
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|494.505.320
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|494.505.320
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.021.357
|% 2,18
|
|TSKB
|1,16
|153.034.119
|% 0,87
|
|IHLGM
|1,39
|179.555.630
|% 2,21
|
|TRGYO
|2,97
|361.219.060
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4417
|8,4840
|% -0,08
|
|Frank
|7,0084
|7,0506
|% 0,37
|
|Riyal
|1,7910
|1,8000
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,79
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|7,80
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,10
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,61
|39,61
|-0,18
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