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Reel kesim güven endeksi açıklandı

27.07.2020 10:21

Son güncelleme : 27.07.2020 11:09
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7`ye yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına  ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE, temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7  seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 9,6 puan yükselerek 99,4'e ulaştı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam  sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş  miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım  harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde  etkilerken, mevcut mamul mal stoku endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş  miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine  olan seyir zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları  seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir  önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 12'YE YÜKSELDİ

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler  lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü  beklentiler güçlendi, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış  bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir güçlenerek gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyir ise zayıflayarak devam etti.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler  güçlenerek sürdü. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi  bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında ankete katılan iş yerlerinin yüzde 38,5'i üretimlerini  kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 23,6'sı talep yetersizliğinin  üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu ifade etti. Onu sırasıyla ham  madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği ve diğer  faktörler izledi.

Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde,  yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış  bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki  yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler de  zayıflayarak devam etti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20,8'e, daha kötümser  olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,3'e gerilerken, aynı kaldığını  belirtenlerin oranı ise yüzde 66,9'a yükseldi.





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