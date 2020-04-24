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Reel Kesim Güven Endeksi geriledi

24.04.2020 10:50

Son güncelleme : 24.04.2020 11:20
Reel Kesim Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya göre 32,9 puan azalarak 66,8 seviyesinde gerçekleşti.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına  ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.  Buna göre, RKGE, nisanda bir önceki aya göre 32,9 puan gerileyerek 99,7  seviyesinden 66,8'e düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış  yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi,  genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması,  son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına  ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir  önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3 seviyesinde gerçekleşti.

GELECEK 3 AYDA ÜRETİM HACMİNDE AZALIŞ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş  miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, iç  piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir  azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin  mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan  seyir, azalış bekleyenler lehine döndü.

Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler, azalış  bekleyenler lehine dönerken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım  harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 13,5'E YÜKSELDİ 

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyir ise güçlenerek devam etti.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler azalış  bekleyenler lehine döndü. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE  beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 13,5 seviyesinde  gerçekleşti. 

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3,2'ye, aynı  kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,1'e gerilerken, daha kötümser olduğunu  belirtenlerin oranı yüzde 60,7'ye yükseldi.






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