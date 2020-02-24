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Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

24.02.2020 10:46

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 106,9 seviyesinde gerçekleşti.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.  Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 104,1 seviyesinden 106,9'a yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat  sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması,  gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş  miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Öte yandan, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin  değerlendirmeler endeks üzerinde azalış yönünde etkili oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir  önceki aya göre 0,3 puan artarak 106,7 seviyesinde gerçekleşti.

GELECEK ÜÇ AYDA ÜRETİM HACMİNDE ARTIŞ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış  bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlendi.  İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir  artış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış  bildirenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin  mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir  güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek  üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 13,1'E GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir güçlenerek devam ederken, gelecek üç ayda artış olacağını  bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki satış fiyatı artış  beklentileri zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir  önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,5'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,4'e gerilerken, daha kötümser olduğunu  belirtenlerin oranı yüzde 11,1'e yükseldi.




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