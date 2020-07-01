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Resmi Gazete`de EPDK kararları

01.07.2020 09:20

Son güncelleme : 01.07.2020 09:20
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli kilovatsaat başına 13,20 kuruş olmasına karar verildi.



AA

EPDK'nin 30 Haziran 2020 toplantısında, 1 Temmuz 2020 tarihinden  geçerli olmak üzere, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan  satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ tarafından  uygulanacak aktif elektrik enerji toptan  satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji  satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına  13,2000 kuruş olarak uygulanacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda  ise kilovatsaat başına 29 kuruş uygulanacak.

Ayrıca, EPDK'nin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde  perakende elektrik satış tarife tablolarını içeren kurul kararı da Resmi  Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, perakende elektrik satış tarife tablolarında ve Son Kaynak  Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında düşük tüketimli  tüketicilere uygulanacak tarifede değişikliğe gidilmedi.




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