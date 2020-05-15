Rusya`nın en büyük petrol şirketi Rosneft bu yılın ilk çeyreğinde 156 milyar ruble zarar açıkladı.
Rosneft yılın ilk çeyreğinde zarar açıkladı
15.05.2020 11:47
Son güncelleme : 15.05.2020 11:51
AA
Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2019'a göre yüzde 15 azalarak 1,8 trilyon rubleye (yaklaşık 24 milyar dolar) düştüğü belirtildi.
Söz konusu dönemde, şirketin petrol üretiminin yüzde 1,1 azalarak 57 milyon tona düştüğü aktarılan açıklamada, şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde 156 milyar ruble (yaklaşık 2,2 milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.
Açıklamada, ayrıca şirketin Venezuela'daki tüm varlıklarını Rus hükümetinin sahip olduğu şirkete aktarılmasıyla ülkedeki faaliyetlerini tümüyle sonlandırdığı belirtildi.
Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükselmişti.
11:35100.334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.141,20
|Açılış
|: 99.678
|
|Önceki Kapanış
|: 99.193
|
100.813
En Düşük
99.678
11:356,9207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9311
En Düşük
6,8987
11:357,4818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5024
En Düşük
7,4574
11:35385,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,68
|Açılış
|: 385,72
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
386,80
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,90
|2.051.355
|% 10,00
|
|NUHCM
|12,32
|2.211.699
|% 10,00
|
|KENT
|371,80
|15.840.003
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.597,20
|139.792
|% 10,00
|
|SASA
|10,14
|374.586.988
|% 9,98
|
|ALYAG
|1,44
|1.215.026
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|778.945
|% -10,00
|
|ETILR
|3,15
|118.827
|% -10,00
|
|RTALB
|38,76
|3.075.490
|% -9,99
|
|GLRYH
|18,04
|1.237.905
|% -9,98
|
|SASA
|10,14
|374.586.988
|% 9,98
|
|BIMAS
|57,50
|336.115.710
|% 6,09
|
|ASELS
|29,28
|280.370.414
|% 0,21
|
|ALKIM
|14,71
|261.232.594
|% -6,72
|
|HUBVC
|23,94
|187.529.570
|% 3,91
|
|KRDMD
|2,54
|114.405.568
|% 1,60
|
|SASA
|10,14
|374.586.988
|% 9,98
|
|IHLGM
|1,18
|42.113.048
|% 3,51
|
|IEYHO
|0,63
|22.696.729
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,82
|128.692.242
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4213
|8,4635
|% -0,20
|
|Frank
|7,0807
|7,1233
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8352
|1,8444
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|5,81
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.554
|2.590
|5,40
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|2,60
|
|Çeyrek
|623
|633
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|16,23
|16,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|0,08
|
|B. Petrol
|32,28
|32,28
|1,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:44DAGHL
Yüzde 9.86 oranında artışla 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 135 adet işlem
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1087, 61 artarak (% 1.18 ) 93, 634
-
11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, EPLAS, ETYAT, TMPOL, VKFYO, DARDL
-
11:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELGD, EGCYO, BALAT, ETILR, ARTI, IZTAR, EGCYH, YONGA, TKURU, ALYAG
-
11:42
DAGI, CASA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında