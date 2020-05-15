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Rosneft yılın ilk çeyreğinde zarar açıkladı

15.05.2020 11:47

Son güncelleme : 15.05.2020 11:51
Rusya`nın en büyük petrol şirketi Rosneft bu yılın ilk çeyreğinde 156 milyar ruble zarar açıkladı.



AA

Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk  çeyreğinde 2019'a göre yüzde 15 azalarak 1,8 trilyon rubleye (yaklaşık 24 milyar  dolar) düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin petrol üretiminin yüzde 1,1 azalarak 57  milyon tona düştüğü aktarılan açıklamada, şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde 156  milyar ruble (yaklaşık 2,2 milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca şirketin Venezuela'daki tüm varlıklarını Rus  hükümetinin sahip olduğu şirkete aktarılmasıyla ülkedeki faaliyetlerini tümüyle  sonlandırdığı belirtildi.

Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708  milyar rubleye yükselmişti.   




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