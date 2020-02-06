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Rusya, koronavirüsün petrol piyasalarına etkisi konusunda temkinli

06.02.2020 13:46

Son güncelleme : 06.02.2020 13:46
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı petrol üreticisi ülkelerin yeni tip koronavirüsün piyasaya etkisine yönelik adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Koronavirüsün küresel petrol piyasalarına etkisiyle ilgili durumu ve net öngörüleri anlamadan önce yorum yapmaya hazır değiliz." dedi.



AA

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip  koronavirüs vakasının ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere  dair değerlendirmelerde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki çalışmaların  Viyana'da devam ettiğini anlatan Novak, "Bizim uzmanlarımız da oradalar ve  çeşitli alternatifleri değerlendiriyorlar." ifadesini kullandı.

Salgının küresel petrol piyasalarına etkisiyle ilgili konuşmaya hazır  olmadıklarını belirten Novak, "Koronavirüsün küresel petrol piyasalarına  etkisiyle ilgili durumu ve net öngörüleri anlamadan önce yorum yapmaya hazır  değiliz. Rusya’nın pozisyonu henüz netleşmedi, durumu değerlendirmek zaman  alıyor." diye konuştu.

Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 60 doların altına inerken,  bugün de 56 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme  kuruluşları Moody's ve Fitch tarafından yapılan değerlendirilmelerde, koronavirüs  salgını nedeniyle petrol talebinin azalabileceği ve bu durumun fiyatların  düşüşünü destekleyeceği ifade edilmişti.





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