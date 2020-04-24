Rusya Merkez Bankası, düşen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için tekrar rekor düzeyde döviz sattı.
Rusya döviz satışında rekor tazeledi
24.04.2020 11:33
Son güncelleme : 24.04.2020 11:43
AA
Rusya Merkez Bankası verilerine göre banka, rubleyi desteklemek amacıyla 23 Nisan'da 23 milyar ruble (yaklaşık 308 milyon dolar) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.
Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor seviyedeki satış hacmi 22 Nisan’da 19,2 milyar rubleyle gerçekleşmişti.
Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2 artarak 21,7 dolar
seviyesinden işlem görüyor.
11:2798.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 426,65
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.767
En Düşük
97.929
11:276,9797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
11:277,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4741
11:27387,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,20
|Açılış
|: 387,79
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|15,30
|3.947.936
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|81.231.888
|% 9,98
|
|TKURU
|9,37
|90.411
|% 9,98
|
|ULUUN
|10,61
|39.251.884
|% 9,95
|
|KRONT
|25,02
|20.090.398
|% 9,93
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|EMNIS
|2,33
|1.512
|% -6,05
|
|ECILC
|4,89
|344.843.234
|% 4,94
|
|GARAN
|8,08
|249.633.550
|% 0,12
|
|PETKM
|3,49
|225.511.343
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,07
|187.370.642
|% 8,87
|
|ASELS
|26,46
|160.422.679
|% -1,19
|
|ECILC
|4,89
|344.843.234
|% 4,94
|
|PETKM
|3,49
|225.511.343
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,07
|187.370.642
|% 8,87
|
|TSKB
|1,00
|34.408.060
|% 1,01
|
|GSRAY
|2,55
|89.060.127
|% -2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6063
|% 0,19
|
|Frank
|7,1007
|7,1435
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,51
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.541
|3,80
|
|Tam
|2.544
|2.607
|3,80
|
|Yarım
|1.240
|1.272
|1,80
|
|Çeyrek
|622
|636
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|21,46
|21,46
|0,13
|