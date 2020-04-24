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Rusya döviz satışında rekor tazeledi

24.04.2020 11:33

Son güncelleme : 24.04.2020 11:43
Rusya Merkez Bankası, düşen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için tekrar rekor düzeyde döviz sattı.



AA

Rusya Merkez Bankası verilerine göre banka, rubleyi desteklemek amacıyla 23 Nisan'da 23 milyar ruble (yaklaşık 308 milyon dolar) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara  geçti. Bir önceki rekor seviyedeki satış hacmi 22 Nisan’da 19,2 milyar rubleyle  gerçekleşmişti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi petrolün varil  fiyatı yüzde 2 artarak 21,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.





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