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Rusya: Petrolde makul fiyat 45-55 dolar

27.03.2020 13:07

Son güncelleme : 27.03.2020 13:07
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya için petrolde "makul" fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, "Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar" dedi.



AA

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya merkezli düşünce kuruluşu Valday Düşünce Kulübü’nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere  dair değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamaması nedeniyle düşmediğini savunan  Sorokin, “Bize göre düşüşteki ana etken, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ulaşımda getirilen kısıtlamalar ve buna bağlı olarak küresel çapta düşen yakıt  tüketimi.” diye konuştu.

Rus petrol şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla petrol üretimlerini  artırabileceklerini belirten Sorokin, “Ancak bunu değerlendiren şirketler, ilave  üretimin ne kadar karlı olduğuna dair ekonomik gerçekleri göz önünde  bulunduracaklar.” dedi.

Sorokin, OPEC ile Rusya arasında anlaşma sağlanamayan üretim kısıntısına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Rusya için petrolde makul fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri  olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken,  talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar. OPEC ile yürütülen müzakerelerde  günlük 1,5 milyon varil kısıntı gündemdeydi. Bu miktar, corona virüsün küresel  ekonomiye etkisini göz önünde bulundurduğumuzda son derece az. Gördüğümüz gibi  talepteki düşüş günlük 10-15 milyon varil düzeyinde. Anlaşmaya başka ülkelerin de  katılması gerekiyor.”       





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