Rusya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 16,2 puanlık azalışla 31,3 değerine geriledi ve 23 yılın en düşük seviyesini kaydetti.
Rusya`da imalat sanayi PMI 23 yılın düşüğünde
30.04.2020 10:37
Son güncelleme : 30.04.2020 10:37
AA
Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 16,2 puan azalarak 31,3 puana geriledi.
Böylelikle Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirler ve düşen müşteri talebi nedeniyle endeks Eylül 1997’den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Rusya’da sanayi üretiminin büyüme hızı da mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3’ten yüzde 0,3’e gerilemişti.
10:22101.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 329,78
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.811
10:226,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
10:227,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5975
En Düşük
7,5375
10:22385,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,71
|Açılış
|: 385,41
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,91
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|381.483
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|230.667
|% 9,95
|
|POLTK
|111,80
|51.987
|% 9,93
|
|RTALB
|22,38
|29.534.796
|% 9,92
|
|DEVA
|16,20
|8.649.731
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|3.843.699
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,96
|9.781.496
|% -9,03
|
|PETKM
|3,64
|163.697.421
|% 1,11
|
|GARAN
|8,43
|108.248.224
|% 0,24
|
|THYAO
|10,75
|102.660.287
|% 1,22
|
|ASELS
|27,64
|81.758.668
|% 0,88
|
|MGROS
|29,94
|50.645.484
|% -1,19
|
|PETKM
|3,64
|163.697.421
|% 1,11
|
|ODAS
|1,87
|47.931.656
|% 1,08
|
|ADESE
|1,66
|41.091.553
|% 7,79
|
|IHLGM
|1,10
|18.262.812
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,14
|28.877.820
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6543
|8,6977
|% 0,16
|
|Frank
|7,1283
|7,1713
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8490
|1,8583
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|7,36
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,60
|
|Tam
|2.536
|2.591
|17,00
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,04
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|B. Petrol
|25,64
|25,64
|1,42
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