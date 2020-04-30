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Rusya`da imalat sanayi PMI 23 yılın düşüğünde

30.04.2020 10:37

Son güncelleme : 30.04.2020 10:37
Rusya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 16,2 puanlık azalışla 31,3 değerine geriledi ve 23 yılın en düşük seviyesini kaydetti.



AA

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 16,2 puan  azalarak 31,3 puana geriledi.

Böylelikle Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirler ve düşen  müşteri talebi nedeniyle endeks Eylül 1997’den bu yana en düşük seviyesini  kaydetti.

Rusya’da sanayi üretiminin büyüme hızı da mart ayında bir önceki aya  kıyasla yüzde 3,3’ten yüzde 0,3’e gerilemişti.  





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