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Rusya`da piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

13.04.2020 10:51

Son güncelleme : 13.04.2020 10:57
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasında dün varılan üretim kısıntısı anlaşmasına rağmen Rus piyasaları haftaya karışık seyirle başladı.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir nedeniyle aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), dün varılan OPEC  anlaşmasının beklentilerin altında kalmasıyla haftanın ilk işlem gününde yüzde  0,1 kayıpla 2.675 puana geriledi. RTS endeksi ise yüzde 0,1 artarak 1.142 puana  çıktı.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek 73,5 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,2 düşerek 80,5'e geriledi.

OPEC tarafından dün gece yapılan açıklamada, OPEC adıyla bilinen 23  ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a  kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı duyurulmuştu.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 32,73 dolardan işlem görüyor.   

 




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