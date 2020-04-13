Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasında dün varılan üretim kısıntısı anlaşmasına rağmen Rus piyasaları haftaya karışık seyirle başladı.
Rusya`da piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
13.04.2020 10:51
Son güncelleme : 13.04.2020 10:57
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir nedeniyle aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), dün varılan OPEC anlaşmasının beklentilerin altında kalmasıyla haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 kayıpla 2.675 puana geriledi. RTS endeksi ise yüzde 0,1 artarak 1.142 puana çıktı.
Rus rublesi dolar
karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek 73,5 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,2 düşerek 80,5'e geriledi.
OPEC tarafından dün gece yapılan açıklamada, OPEC adıyla bilinen 23 ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı duyurulmuştu.
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 32,73 dolardan işlem görüyor.
10:4096.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -235,68
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.274
En Düşük
95.019
10:406,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0858
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
10:407,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
10:40368,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,29
|Açılış
|: 368,82
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|13.855.592
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.649.657
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|7.965.315
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|PRZMA
|4,51
|1.256.242
|% -6,63
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|705.942
|% -5,63
|
|PGSUS
|54,55
|299.486.543
|% 7,07
|
|GARAN
|8,50
|203.342.430
|% -1,51
|
|THYAO
|9,90
|185.305.530
|% 1,02
|
|TSPOR
|4,49
|88.373.643
|% 4,42
|
|ASELS
|25,04
|82.314.277
|% -0,24
|
|CEMAS
|0,98
|50.088.451
|% 4,26
|
|YKBNK
|2,03
|79.203.275
|% -1,46
|
|IEYHO
|0,60
|22.940.804
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,23
|38.072.051
|% 0,82
|
|IHLAS
|0,64
|19.382.348
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4702
|8,5127
|% 1,86
|
|Frank
|7,0109
|7,0532
|% 1,52
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,01
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,43
|
|Cumhuriyet
|2.360
|2.416
|36,10
|
|Tam
|2.426
|2.486
|40,80
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|18,00
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,20
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,33
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,03
|
|B. Petrol
|31,71
|31,71
|0,23
|