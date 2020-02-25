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Rusya`da virüs etkisi: Ruble ve borsa düşüşte!

25.02.2020 13:15

Son güncelleme : 25.02.2020 13:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışındaki ülkelerde de yayılmaya başlaması nedeniyle Rus rublesi ve borsası düşüşe geçti.



AA

Koronavirüs salgınının çeşitli ülkelerde de yayıldığına dair haberlerin ardından, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,18 değer kaybederek  65,12 seviyesine, euro karşısında da yüzde 2,24 düşerek 71,09'a geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi de dünkü tatilin ardından günün ilk  yarısında yüzde 1,26 değer kaybederek 3066 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde  2,1'in üzerinde azalarak 1492 puana kadar geriledi.

Analistler, koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de sıçramasının ardından, farklı ülkelerde de karantina uygulamalarının olabileceği endişesiyle  yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyorlar.

Rusya, virüs salgını en büyük ticaret ortaklarından Çin'le sınırını kapatmış, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.




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