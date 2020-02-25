Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışındaki ülkelerde de yayılmaya başlaması nedeniyle Rus rublesi ve borsası düşüşe geçti.
Rusya`da virüs etkisi: Ruble ve borsa düşüşte!
25.02.2020 13:15
Son güncelleme : 25.02.2020 13:15
AA
Koronavirüs salgınının çeşitli ülkelerde de yayıldığına dair haberlerin ardından, Rus rublesi dolar
karşısında yüzde 2,18 değer kaybederek 65,12 seviyesine, euro
karşısında da yüzde 2,24 düşerek 71,09'a geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi de dünkü tatilin ardından günün ilk yarısında yüzde 1,26 değer kaybederek 3066 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 2,1'in üzerinde azalarak 1492 puana kadar geriledi.
Analistler, koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de sıçramasının ardından, farklı ülkelerde de karantina uygulamalarının olabileceği endişesiyle yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyorlar.
Rusya, virüs salgını en büyük ticaret ortaklarından Çin'le sınırını kapatmış, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.
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