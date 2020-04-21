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Rusya`dan petrol açıklaması

21.04.2020 13:20

Son güncelleme : 21.04.2020 13:23
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün spekülatif olduğunu belirterek, "Duruma ilişkin kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok. Petrol fiyatları her ne kadar olumlu bir eğilimde olmasa da bir fiyat çöküşü de yaşanmıyor" dedi.



AA

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı  Teksas (WTI) tipi ham petrolde mayıs vadeli kontratın eksi 37,6 dolar seviyesine  kadar gerilemesini değerlendirdi.

Söz konusu düşüşün WTI'ın mayıs vadeli kontratında yaşandığına işaret  eden Peskov, "Eksiye düşen petrol fiyatları değildi. Durum spekülatif ve tümüyle  vade sonu kapanış işlemleriyle alakalı." diye konuştu.

Küresel petrol piyasalarındaki duruma ilişkin "aşırı olumsuz" bir  gerekçe bulunmadığını öne süren Peskov, "Duruma ilişkin kıyamet senaryosu yazmaya  gerek yok. Petrol fiyatları her ne kadar olumlu bir eğilimde olmasa da bir fiyat  çöküşü de yaşanmıyor. Gerekmesi halinde, petrol fiyatlarındaki düşüşün Rus  ekonomisine etkisini hafifletmek için gereken tüm araçlara sahibiz." ifadelerini  kullandı.

Peskov, ihtiyaç halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve  OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC  nezdinde gerekli  temasların yapılabileceğini söyledi.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem  sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol  teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün  üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.





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