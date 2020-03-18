Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel petrol piyasalarını yakından gözlemlediklerini belirterek, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik" dedi.
Rusya`dan `petrol fiyatları` açıklaması
18.03.2020 16:38
Son güncelleme : 18.03.2020 16:38
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Petrol piyasalarındaki durumu incelediklerini aktaran Peskov, "Durumu anlamaya, kısa ve orta vade için öngörüler hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız buna bağlı olacak." diye konuştu.
Rusya açısından, fiyatların varil başına 27 dolar
seviyesine düşmesinin uygun olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan petrolün varil fiyatı şu an 27,85 dolardan işlem görüyor.
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