Rusya`nın altın ve döviz rezervleri arttı













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Rusya Merkez Bankası(CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta 565,2 milyar dolar olan rezervler 570,8 milyar dolara yükseldi.



Altın ve döviz rezervi 2019 yılı sonunda 554,4 milyar dolar seviyesindeydi.



Nisan ayı sonunda 566,0 milyar dolar olan rezervinin 439,9 milyar doları döviz, 126,1 milyar doları altından oluştu.



Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2008 Ağustos'ta 598,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü.



Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.