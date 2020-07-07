Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 33,7 milyar dolara geriledi.
Rusya`nın petrol geliri azaldı
07.07.2020 12:56
Son güncelleme : 07.07.2020 12:56
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 104,9 milyon tona düştü.
Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 33 azalışla 33,7 milyar dolara geriledi.
Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.
Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
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