Suudi Arabistan, Mayıs ayı petrol satış fiyatını açıklamayı 10 Nisan tarihine kadar erteledi.
S. Arabistan petrol satış fiyatını açıklamayı erteledi
06.04.2020 09:08
Son güncelleme : 06.04.2020 09:08
FOREKS
Suudi Arabistan'dan kıdemli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Mayıs ayı petrol satış fiyatının açıklaması 10 Nisan tarihine kadar ertelendi.
Yetkili, "Bu Aramco tarafından daha önce benzeri alınmamış bir tedbir. Mayıs ayı petrol satış fiyatı OPEC+ toplantısına bağlı olacak. OPEC+ toplantısının başarılı olması için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.
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