Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor`s (S&P), Rusya`nın kredi notunu teyit etti.
S&P, Rusya`nın notunu teyit etti
20.07.2020 10:00
Son güncelleme : 20.07.2020 10:00
S&P'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin yabancı para
cinsinden uzun dönem notu 'BBB-', kısa dönem notu 'A-3', yerel para cinsinden uzun dönem notu 'BBB', kısa dönem notu 'A-2' olarak teyit edildi.
Kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak belirlendi.
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
0
En Düşük
0
18:056,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9090
|
6,8624
En Düşük
6,8510
18:057,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05399,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 399,26
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,30
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|13,50
|16.420.273
|% 9,64
|
|TMSN
|8,03
|36.353.663
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,99
|116.822.886
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|145.710.074
|% 0,00
|
|BASCM
|4,37
|190.163
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|145.710.074
|% 0,00
|
|BASCM
|4,37
|190.163
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,82
|58.682.905
|% 0,00
|
|DAGHL
|8,07
|4.492.383
|% 0,00
|
|CRDFA
|4,25
|4.743.769
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 0,00
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|353.966.791
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5783
|8,6213
|% -0,15
|
|Frank
|7,2715
|7,3153
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|0,30
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|15,00
|
|Tam
|2.670
|2.682
|15,50
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,60
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
-
17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
-
17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem