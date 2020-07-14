Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

S&P`den gelişmekte olan ekonomiler için küçülme beklentisi

14.07.2020 09:53

Son güncelleme : 14.07.2020 09:53
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor`s (S&P), gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 4,7 daralacağı ve 2021`de yüzde 5,9 büyüyeceği tahmininde bulundu.



AA

S&P'den yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının kötüleşmesi ve ihracatta yaşanan sert düşüş nedeniyle çoğu gelişmekte olan piyasa  ekonomisinin gayrisafi yurt içi hasılasında bu yıl derin bir düşüş beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Çin hariç gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl  ortalama yüzde 4,7 daralacağı ve 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceği öngörüldü.

Daha iyi finansal koşullar ve kilit ticaret ortaklarındaki kademeli  iyileşmenin gelişmekte olan piyasalardaki büyümeyi desteklediğine işaret edilen  açıklamada, ancak yatırımcı güveninin kırılgan olmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle tüm gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde  kalıcı üretim kaybının beklendiği belirtilerek, bu kaybın Hindistan'da yüzde 11,  Latin Amerika ve Güney Afrika'nın çoğunda yüzde 6 ila 7, gelişmekte olan Avrupa  ülkelerinin çoğunda yüzde 3 ila 4 ve Malezya ile Endonezya'da yüzde 2 olacağı  tahmin edildi.

Salgının gelişimi ve buna karşı hayata geçirilen politika yanıtlarının  toparlanmada kilit rol oynayacağının vurgulandığı açıklamada, özel sektörün  dinamizmi ve dış faktörlerin de toparlanma beklentileri için önemli olduğu  aktarıldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.399
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESBE 29,18 46.098.563 % 11,39  
AEFES 22,72 114.130.706 % 10,91  
DOGUB 3,02 10.871.066 % 0,00  
KLGYO 6,17 43.782.264 % 0,00  
OZGYO 2,47 57.246.544 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5885 8,6316 % 0,04  
Frank 7,2636 7,3073 % 0,13  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -1,47  
Altın Gr. 397 397 -0,23  
Cumhuriyet 2.657 2.697 7,00  
Tam 2.663 2.674 -1,30  
Yarım 1.293 1.308 -0,70  
Çeyrek 646 655 -0,40  
Gümüş.Ons 19,02 19,06 -0,02  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,00  
B. Petrol 42,14 42,14 -0,58  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru