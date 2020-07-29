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Sakarya dünyaya 85 bin 937 motorlu taşıt sattı

29.07.2020 11:05

Son güncelleme : 29.07.2020 11:15
Sakarya`da, ocak-haziran döneminde üretilen 102 bin 158 aracın yüzde 84,12`sine denk gelen 85 bin 937`si yurt dışına satıldı.



AA

Yılın ilk yarısında 1 milyar 904 milyon 620 bin dolarlık dış satım  yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve  Gaziantep'in ardından 7'nci sıradaki yerini korudu.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi  maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine  çeken kentte en çok ihracat, 1 milyar 711 milyon 377 bin dolarla yine otomotiv  endüstrisinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de  ocak-haziran döneminde traktör de dahil üretilen 532 bin 239 araçtan 408 bin  307'si yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 21'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği  102 bin 158 aracın yüzde 84,12'sine denk gelen 85 bin 937'sini ihraç etti.

GÜNDE 561 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu  kentte, ilk 6 aylık dönemde 89 bin 148 otomobil, 67 kamyonet, 233 otobüs, 353  midibüs, 12 bin 357 traktör olmak üzere toplam 102 bin 158 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde  19,1'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 561 aracın 472'si ihraç edildi.

ÜRETİM VE İHRACATTA LİDER TOYOTA

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini  korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv  firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin  geçici süreliğine durdurulmasının ardından nisan ayında üretim yapmayan Toyota  Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 6 aylık döneminde  toplamda 89 bin 148 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid  modelleri üretti, bunun yüzde 89,5'ine denk gelen 79 bin 802'sini ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da corona virüs  salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında, 25 Mart'ta üretim  faaliyetlerine ara verme kararı almıştı. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime  başlayan Otokar, ocak-haziran döneminde ürettiği 653 aracın 349'unu yurt dışına  sattı. Yılın ilk yarısında 12 bin 357 traktör üreten TürkTraktör ise 5 bin  786 aracını ihraç etti.




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