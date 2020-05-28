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Sakarya`dan 1 milyar 352 milyon dolarlık ihracat

28.05.2020 11:19

Son güncelleme : 28.05.2020 11:26
Türkiye`nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasındaki Sakarya, ocak-nisan döneminde 1 milyar 352 milyon 262 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.



AA

Sakarya'nın ocak-nisan ihracatının, özellikle tüm dünyayı etkisi  altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı  dönemine kıyasla yüzde 25,9 düştüğü belirtildi.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve  Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan kentten, yılın ilk 4 ayında 137  ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 352 milyon 262 bin dolar ihracat  gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Sakarya, otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve  demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine  ve aksamları endüstrisi ile diğer sektörlerin de katkısıyla ülke ekonomisine güç  katmayı sürdürüyor.

İHRACATTA EN BÜYÜK PASTA "OTOMOTİV" SEKTÖRÜNDE

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği  yapan kentin ocak-nisan ihracatındaki en büyük payı, yüzde 90,4 ile yine otomotiv  sektörü oluşturdu.

Sektörün ilk 4 aylık dönemdeki ihracatı, otomotiv fabrikalarının  corona virüs yüzünden üretime ara vermesi nedeniyle 2019 yılının aynı dönemine  göre yüzde 27,30 azalarak 1 milyar 222 milyon 611 bin dolar oldu.

Şehrin ihracatında ikinci sırada 24 milyon 130 bin dolarla "demir ve  demir dışı metaller" yer aldı. Bu sektörü 15 milyon 130 bin dolarla  "iklimlendirme sanayi", 14 milyon 765 bin dolarla "kimyevi maddeler ve  mamulleri", 14 milyon 579 bin dolarla "makine ve aksamları" izledi.

Bu sektörler içinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla en çok ihracat  artışı, yüzde 11,59'luk oranla demir ve demir dışı metaller sektöründe  yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

İlk 4 aylık dönemde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke 192  milyon 346 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı  dönemine göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 5'lik artış oldu.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 136 milyon 559  bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri 116 milyon 815 bin dolarla İspanya, 106  milyon 77 bin dolarla Almanya, 95 milyon 977 bin dolarla İtalya, 77 milyon 61 bin  dolarla ABD izledi.

"TÜRK EKONOMİSİ BU DÖNEMDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün  Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Türkiye'nin değil, tüm ülkelerin  ekonomik olarak da olumsuz etkilendiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Salgınının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler nedeniyle  üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir dönemin  yaşandığına işaret eden Altuğ, "Krizin küresel olması nedeniyle bu süreç  özellikle ihracatçılarımızı da olumsuz etkiledi. Sakarya'nın da ekonomik  hafızasında tekrar yaşanmasını istemeyeceğimiz nitelikte yerini alacak bir  gerileme söz konusu." diye konuştu.

Altuğ, Kovid-19 nedeniyle ihracattaki gerilemenin nisan ayında en dip  seviyelerde yaşanmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Normalleşme süreciyle de ihracatımızda yine artışlar yaşanmaya  başlayacaktır. Bunun geçici bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Bu dönemin  ardından kurulacak yeni dünya sisteminde Türkiye'nin ve Sakarya'nın ön sıralarda  yer alacağına inanıyoruz.

İhracat rakamlarında görülen bu gerileme iş dünyasını ümitsizliğe sevk  etmemelidir. Süreç normale döndüğünde bugünleri fazlasıyla telafi edeceğiz. Türk  ekonomisi bu  dönemden güçlenerek yepyeni çıkacaktır. Bugüne kadar mücadele  ettiği tüm kriz dönemlerini başarıyla atlatan ve küresel krizler karşısında  dirençli bir yapısı bulunan Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya  çıkan olumsuzlukları da geride bırakacağına inanıyoruz."

Akgün Altuğ, azim, kararlılık ve büyük fedakarlıklarla üreterek,  istihdam sağlayarak, ihracat yaparak, değer oluşturarak yükü sırtlanan iş  dünyasına güvendiklerini sözlerine ekledi.




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