Son 2.5 aydır hisse senedi piyasası ile Devlet İç Borçlanma Senetleri`nde (DİBS) satış yapan yabancı yatırımcılar, salgınla mücadelede yakalanan başarı nedeniyle son dönemde alıma başladı. Gelişmekte olan ülkelerin tamamında pozisyon azaltan yabancıların bu stratejiye paralel olarak, Türkiye`de de satış yaptığını belirten analistler, salgınla mücadelede yakalanan başarı nedeniyle son dönemde alıma başlandığına dikkat çekti.
Salgın başarısıyla yabancı yatırımcı `alıma` başladı
28.04.2020 16:21
Son güncelleme : 28.04.2020 16:21
Borsada bazı hisselerde son üç işlem gününde yüklü alım yapıldığı gözlenirken, genel yabancı payı da yükseldi. Yabancının borsadaki payı yüzde 57.9'dan 58.60'a çıktı.
BORSADA 22.1 MİLYAR DOLAR
Yabancı yatırımcıların Borsa
İstanbul'daki portföyünün tutarı 22.1 milyar dolar
seviyesinde bulunuyor. Yabancılar borsada bu yılın ilk üç ayında 2.5 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre yabancıların tahvil
portföyü 8.3 milyar dolar, Hazine eurobondları 43.5 milyar dolar, swap portföyleri 13.6 milyar dolar, şirket tahvil ve eurobondları ise 10.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
YABANCININ PORTFÖYÜ
Hisse senedi: 22.1 milyar dolar
DİBS: 8.3 milyar dolar
Hazine eurobond: 43.5 milyar dolar
Swap: 13.6 milyar dolar
Şirket tahvil-Eurobond: 10.7 milyar dolar
16:06101.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 404,71
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:066,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9993
En Düşük
6,9799
16:067,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,5499
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 385,22
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.228.525
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.991.217
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.735.182
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|618.482
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|IHGZT
|4,33
|144.978
|% -5,87
|
|ECILC
|5,24
|792.824.107
|% 2,54
|
|GARAN
|8,47
|731.509.093
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|554.964.649
|% 0,00
|
|ASELS
|27,52
|426.436.378
|% 0,15
|
|ODAS
|1,72
|311.636.346
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|311.636.346
|% 3,61
|
|ECILC
|5,24
|792.824.107
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,14
|186.319.628
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|731.509.093
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|196.146.199
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7078
|8,7514
|% 0,57
|
|Frank
|7,1647
|7,2078
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,04
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,27
|23,27
|0,20
|