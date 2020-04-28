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Salgın başarısıyla yabancı yatırımcı `alıma` başladı

28.04.2020 16:21

Son güncelleme : 28.04.2020 16:21
Son 2.5 aydır hisse senedi piyasası ile Devlet İç Borçlanma Senetleri`nde (DİBS) satış yapan yabancı yatırımcılar, salgınla mücadelede yakalanan başarı nedeniyle son dönemde alıma başladı. Gelişmekte olan ülkelerin tamamında pozisyon azaltan yabancıların bu stratejiye paralel olarak, Türkiye`de de satış yaptığını belirten analistler, salgınla mücadelede yakalanan başarı nedeniyle son dönemde alıma başlandığına dikkat çekti.



Borsada bazı hisselerde son üç işlem gününde yüklü alım yapıldığı gözlenirken, genel yabancı payı da yükseldi. Yabancının borsadaki payı yüzde 57.9'dan 58.60'a çıktı.

BORSADA 22.1 MİLYAR DOLAR

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki portföyünün tutarı 22.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yabancılar borsada bu yılın ilk üç ayında 2.5 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre yabancıların tahvil portföyü 8.3 milyar dolar, Hazine eurobondları 43.5 milyar dolar, swap portföyleri 13.6 milyar dolar, şirket tahvil ve eurobondları ise 10.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

YABANCININ PORTFÖYÜ

Hisse senedi: 22.1 milyar dolar
DİBS: 8.3 milyar dolar
Hazine eurobond: 43.5 milyar dolar
Swap: 13.6 milyar dolar
Şirket tahvil-Eurobond: 10.7 milyar dolar




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