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Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

10.06.2020 13:47

Son güncelleme : 10.06.2020 14:27
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Haziran  Cuma günü açıklanacak nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı arındırılmamış sanayi üretim  endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 25,4 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde  23,3 ila yüzde 28 azalış aralığında yer aldı.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise  yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi martta yıllık yüzde 1,3 düşüş  kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, martta yıllık yüzde 2,  aylık yüzde 7,1 azalış göstermişti.




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