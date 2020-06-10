Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı













AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 25,4 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 23,3 ila yüzde 28 azalış aralığında yer aldı.Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.Arındırılmamış sanayi üretim endeksi martta yıllık yüzde 1,3 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, martta yıllık yüzde 2, aylık yüzde 7,1 azalış göstermişti.