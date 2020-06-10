AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyor.
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
10.06.2020 13:47
Son güncelleme : 10.06.2020 14:27
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 25,4 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 23,3 ila yüzde 28 azalış aralığında yer aldı.
Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi martta yıllık yüzde 1,3 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, martta yıllık yüzde 2, aylık yüzde 7,1 azalış göstermişti.
14:11109.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 744,32
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
14:116,7908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7758
14:117,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
14:11375,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,47
|Açılış
|: 375,26
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.790.506
|% 9,97
|
|BAYRK
|5,25
|3.572.242
|% 9,83
|
|EGCEY
|1,47
|1.210.770
|% 9,70
|
|YONGA
|32,32
|381.117
|% 9,63
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|KRGYO
|3,25
|2.877.889
|% -4,13
|
|BMELK
|4,51
|58.113
|% -2,80
|
|SNKRN
|3,73
|7.404.033
|% -1,84
|
|IHLGM
|1,52
|394.436.565
|% 9,35
|
|SOKM
|12,45
|99.721.350
|% 0,08
|
|BERA
|4,56
|45.422.671
|% 4,59
|
|BNTAS
|3,71
|40.023.775
|% 0,54
|
|OYAKC
|6,04
|31.454.790
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,97
|1.004.015.927
|% 5,35
|
|IHLGM
|1,52
|394.570.678
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|151.529.986
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,93
|286.375.363
|% 6,04
|
|GUSGR
|3,99
|400.192.188
|% 8,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6370
|8,6803
|% 0,18
|
|Frank
|7,1441
|7,1872
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8028
|1,8118
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|5,51
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,30
|
|Tam
|2.503
|2.527
|-0,30
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,82
|
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