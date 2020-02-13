Sanayi üretimi yıllık yüzde 8,6 arttı.
Sanayi üretimi verileri açıklandı
13.02.2020 10:02
Son güncelleme : 13.02.2020 10:10
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat sanayi sektörü endeksi %9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %5,8 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,5 arttı.
09:55120.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,35
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.000
En Düşük
120.000
09:556,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0539
En Düşük
6,0401
09:556,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5918
En Düşük
6,5708
09:55305,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,30
|Açılış
|: 305,88
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,63
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,32
|147.916.572
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,95
|15.446.823
|% 0,00
|
|RAYSG
|4,73
|4.996.042
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|TDGYO
|2,88
|7.512.729
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,32
|147.916.572
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,95
|15.446.823
|% 0,00
|
|RAYSG
|4,73
|4.996.042
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|TDGYO
|2,88
|7.512.729
|% 0,00
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 0,00
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 0,00
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8124
|7,8516
|% 0,02
|
|Frank
|6,1647
|6,2019
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6085
|1,6166
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|6,45
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,12
|
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