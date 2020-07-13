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`Sanayicinin borçlanmasında bir sorun yok`

13.07.2020 14:00

Son güncelleme : 13.07.2020 14:00
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şirketlerin borçlanmasına dair uzun süredir görülmemiş pozitif bir dönem yaşadıklarını belirterek, "(İlk 6 aydaki kredilerdeki artış) Herhalde son yılların en tarihsel yükselişi. Onun için borçlanmada bir sorun var dersek haksızlık yapmış oluruz." dedi.



AA

İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019  yılı araştırması sonuçlarının açıklandığı toplantıda gazetecilerin sorularını  yanıtlayan Bahçıvan, şirketler için borçlanmanın ve düşük faiz oranlarının  öneminden bahsetti.

Şirketlerin borçlanmasına dair iklimin pozitif anlamda en örnek olduğu dönemlerinden birisini yaşadıklarını dile getiren Bahçıvan, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Artış rakamlarına baktığımızda toplam TL kredilerdeki büyümenin  yılbaşından beri yüzde 30 olduğunu görmekteyiz. Burada ticari krediler 33,3  olarak pay almakta. Bu 6 aylık bir oran. Herhalde son yılların en tarihsel  yükselişi. Onun için borçlanmada bir sorun var dersek haksızlık yapmış oluruz.  Özellikle Kredi Garanti Fonu'nun pandemi döneminin hemen arkasından güçlü bir  şekilde devreye girmesi...

Ayrıca burada kamu bankalarının altını çizmek istiyorum. Çok daha  yüksek pay alıyorlar. Sanayi adına borçlanmada, çok istisnai durumları göz önüne  almazsak, bir sorun yok. Her türlü sanayici daha rahat borçlanabiliyor ve TL  faizlerde şu an için piyasanın geçmiş yıllara oranla çok daha düşük olduğu bir  dönemdeyiz."

Bahçıvan, borçların artmasındaki tehlikeye dikkati çekerek, düşük  faize rağmen döndürülmesinin zor olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KAYNAK SORUNU YOK"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, son yıllarda Ar-Ge'ye ayrılan  payın ve yüksek teknolojili ürün satışının artışından ve bu yükselişin firmalara  sağladığı katkıdan bahsetti.

Kaynakları doğru kullanabilme becerisinin artırılması gerektiğini dile  getiren Bahçıvan, "Türkiye'nin kaynak sorunu yok. En önemli konu kaynakları doğru  alanlarda kullanmamız. Teşvik ve destekleme politikalarında uzun vadeli rekabet  gücünü artıracak, Türk sanayisine uzun vadede fırsat oluşturacak sektörlerin  teşviki çok önem arz ediyor." dedi.

Bahçıvan, finansman giderlerine dair bir soruya karşılık, kur  farkından gelen yüklerin finansman giderinin oluşmasında olumsuz bir katkısının  bulunduğunu kaydederek, her ne kadar son aylarda yabancı para cinsinden borçlanma  bir miktar azalsa da Türkiye'nin sanayi şirketlerinin çok ciddi manada  bilançolarında yurt dışı fonları taşıdığını anlattı.

Erdal Bahçıvan, 2018'deki kur şokunun geçen yıl finansman giderlerinin  zirve yapmasına neden olduğunu ifade ederek, 2019'daki bir miktar iyileşmenin  finansman giderlerinde gerilemeyi sağladığını söyledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin payının artmasına değinen Bahçıvan, tüm  zorluklara rağmen kimlik ve vizyon değiştiren bir Türk sanayisinin bulunduğunu  bildirdi.

"SANAYİYE BAKIŞ AÇISINDAKİ DEĞİŞİM BİZLERİ UMUTLANDIRIYOR"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, hükümetin pandemi döneminde sunduğu desteklerin sağladığı katkıdan bahsederek, haziran ayına ilişkin PMI  verilerinin birçok sektörün beklenenden önce toparlanmaya geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Zor dönemlerin sanayinin Türkiye için ne kadar önemli ve stratejik  olduğunu gösterdiğini dile getiren Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"Birçok sektörde farklı nedenlerle talebin ve istihdamın sıfırlandığı  dönemde sanayi her şeye rağmen gerek iç gerek dış pazarda hayatını, istihdamını  devam ettirebiliyor. Türkiye'nin sigorta ve teminat sektörü olduğunu ortaya  koyuyor. Türk sanayicisi tüm zorluklara rağmen, dönem dönem kendisini cezbeden  farklı sektörler olmasına rağmen sanayiden kopmuyor. Türkiye'deki bu sanayi  ekosisteminin, her geçen gün daha derinleşen sanayi ekosisteminin sadece zorlu  günlerde takdir edilen, hatırlanan bir yapıdan artık uzun vadeli bir bakış  açısıyla desteklenmesi gereken bir döneme dönüştüğünün işaretlerini almaktayız."

Bahçıvan, tekrar üretim ekonomisine dönme noktasında Ankara'dan  verilen sinyallerin kendilerini umutlandırdığını vurguladı. Türkiye'de sanayinin üzerindeki en büyük yüklerden birisinin KDV  konusu olduğunu kaydederek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını  çizdi.




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