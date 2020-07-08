Rus bankası Sberbank`ın net karı, bu yılın ilk yarısında 2019`un aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalarak 337,5 milyar rubleye geriledi.
Sberbank`ın net karı düştü
08.07.2020 12:23
Son güncelleme : 08.07.2020 12:23
AA
Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın net karının bu yılın 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 337,5 milyar rubleye (yaklaşık 4,7 milyar dolar) düştüğü bildirildi.
Açıklamada, haziran ayında da bankanın net karının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 düşerek 62,3 milyar rubleye gerilediği belirtildi.
Rusya'daki ekonomik faaliyetlerin haziranda toparlanmaya başladığına işaret edilen açıklamada, "Toparlanan ekonomik faaliyetlerle birlikte kredi talebinde artış gözlemlenmiştir. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle borç yapılandırmalarına yönelik yapılan taleplerde de düşüş yaşanmaktadır." denildi.
Sberbank'ın 2019'da net karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 artarak 845 milyar rubleye yükselmişti.
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