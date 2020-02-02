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Sevindiren rakam! 22 ay sonra ilk kez oldu

02.02.2020 10:51

Son güncelleme : 02.02.2020 10:51
Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak`ta 51.3e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50.0nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti. Eşik değer olan 50.0nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği Endeks, Aralık ayında 49.5 düzeyindeydi.



DHA

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Ocak ayı PMI verileri, Türk imalat sektörünün 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptığına işaret etti. Yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi, firmaları üretimi daha hızlı artırma konusunda cesaretlendirdi. Bunun sonucu olarak ek personel ihtiyacı oluştu. PMI verileri ve resmi veriler arasındaki ilişki, yılın başında sanayi üretiminde yüzde 5in üzerinde bir yıllık büyüme performansına işaret ediyor.
 
IHS Markit'in değerlendirmesine göre;
 
- talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı.
 
- Büyüme hızı ılımlı olmakla birlikte Mart 2018den beri en güçlü düzeyde gerçekleşti.
 
- Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek beş aylık düşüş trendini sona erdirdi.
 
- Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesi, imalatçıların üretimi üst üste üçüncü ay genişletmesini sağladı.
 
- Yeni siparişlerde olduğu gibi üretimdeki artış da iki yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti.
 
- Üretimde büyümenin ivme kazanması, yeni siparişlerdeki artışa rağmen firmaların birikmiş işlerini azaltabilmesini sağladı.
 
- Bazı firmalar yeni siparişlerin karşılanmasına yardımcı olmak için stokları kullandı.
 
- Bunun sonucu olarak, nihai ürün stoklarında geçen yılın temmuz ayından beri gözlenen en sert düşüş gerçekleşti.
 
İstihdamda son üç ayın ilk artışının yaşandığına da işaret edilen IHS Markit değerlendirmesine göre,  anket katılımcıları, yeni projeler ve iş genişletme planları nedeniyle ortaya çıkan ek kaynak ihtiyacının yeni işe alımları hızlandırdığını belirtti.
 
Buna göre, satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde ve Şubat 2018den beri gözlenen en yüksek hızda arttı:
 
"Buna rağmen, girdilerin üretim süreçlerinde kullanılmasına bağlı olarak girdi stokları azalmaya devam etti. Girdi fiyatları yılın başında son 6 ayın en hızlı artışını kaydetti. Anket katılımcıları bu artışı büyük ölçüde para birimindeki zayıflığa bağladı. Bununla birlikte, girdi fiyatları enflasyonu seri ortalamasının altında kaldı. Benzer bir tablo, yine ılımlı olmakla birlikte geçen yılın haziran ayından beri en yüksek oranda artan nihai ürün fiyatları için de söz konusuydu."





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