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Seyahat harcamaları 49 milyar liraya yaklaştı

22.04.2020 11:32

Son güncelleme : 22.04.2020 11:32
Yurt içinde geçen yıl yapılan seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin lira oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreği ve 2019 yılı  "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 10  milyon 501 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme  kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı  çeyreğine göre yüzde 9,9 artarak 12 milyon 846 bin olarak gerçekleşti.

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 90 milyon 840  bin  geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,1, seyahat başına yapılan ortalama  harcama ise 610 lira oldu.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde toplam seyahat sayısı, bir önceki  yıla göre yüzde 0,4 azalışla 78 milyon 202 bin olarak kayıtlara geçti.

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde  0,5 artarak 637 milyon 70 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı geçen  yıl 8,1 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 625 lirayı buldu.

HARCAMALAR ARTTI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz  konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artışla 7 milyar  837 milyon 481 bin liraya yükseldi.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak  yapıldı. Bu harcamaların geçen yıl son çeyrekte yüzde 94'ünü 7 milyar 368 milyon  927 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 6'sını ise 468 milyon 553  bin lirayla  paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, 2019'da bir  önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak  48 milyar 910 milyon 856    bin lira olarak  gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 91,9'unu 44 milyar 945 milyon 860 bin lirayla  kişisel harcamalar, yüzde 8,1'ini ise 3 milyar 964 milyon 996 bin lirayla paket  tur harcamaları kapsadı.

Söz konusu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının 2018'in aynı  çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla artış yüzde 131,8 ile  sağlık harcamalarında, yüzde 104,5 ile paket tur harcamalarında ve yüzde 53,2 ile  diğer harcamalarda oldu.

Yıllık seyahat harcamalarında da en fazla artış yüzde 62 ile sağlık,  yüzde 27,4 ile yeme-içme ve yüzde 26,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda  gerçekleşti.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Geçen yıl son çeyrekte, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler  yüzde 66,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,8 ile gezi, eğlence,  tatil ve yüzde 8,3 ile sağlık izledi.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, yüzde 63,7  ile yakınları ziyaret birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26,5 ile  gezi, eğlence, tatilin, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile sağlık amacıyla yapılan  seyahatlerin yer aldığı görüldü.

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 62 milyon 494 bin  geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine  göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 790 bin gecelemeyle "kendi evi"  gelirken, "otel" 4 milyon 969 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate  çıkanlar 435 milyon 347  bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde"  konakladı. Bunu 115 milyon 366   bin gecelemeyle "kendi evi", 42 milyon 713  bin  geceleme sayısıyla "otel" takip etti.





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