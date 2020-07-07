Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Sigorta sektörü yaşanan sellerin yaralarını sarıyor

07.07.2020 10:40

Son güncelleme : 07.07.2020 10:40
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçen ay Ankara, Burdur ve Bursa’da yaşanan sel ve dolu felaketlerine ilişkin, "Sektörümüze 1.500 adet hasar ihbarı ulaştı. Bugüne kadar 2 milyon 800 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam hasarın yaklaşık 38 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.



AA

TSB tarafından yapılan açıklamada, geçen ay Ankara, Burdur ve Bursa’da  yaşanan sel ve dolu felaketlerinde, tarım arazisi, hayvanları, evi, iş yeri veya  aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta  şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerini başlatması gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yaşanan afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek,  sigorta sektörünün yaraları sarmak için afetlerin hemen ardından çalışmaya  başladığını kaydetti.

Sigortanın toplumsal bir dayanışma olduğunu ve sektörün yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde sigortalıların yararını gözeterek aldığı  kararlarla bunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan, Benli şunları kaydetti:

“Toplumsal hayatı etkileyen olağanüstü durumlarda sosyal sorumluluk  hassasiyetiyle hareket eden bir sektörüz. Bu çerçevede son dönemde yaşanan sel  felaketleri sonrası sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar  ödemelerinin yapılması için sektör olarak çok hızlı bir şekilde koordine olduk.  Eksperlerimizin yaptığı tespitler sonucu, Ankara, Burdur ve Bursa'dan sektörümüze  1.500 adet hasar ihbarı ulaştı. Bugüne kadar 2,8 milyon TL hasar ödemesi  gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam  hasarın yaklaşık 38 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz.”




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:25118.965
Değişim :  0,40% |  479,43
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.042 En Düşük
118.398
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 757,90 7.271.614 % 9,98  
VKFYO 5,29 2.183.077 % 9,98  
ORMA 7,13 488.519 % 9,86  
GLBMD 5,25 4.530.929 % 9,83  
MRGYO 2,81 14.926.265 % 9,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5388 8,5817 % -0,07  
Frank 7,2555 7,2993 % 0,04  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -2,33  
Altın Gr. 394 394 -0,02  
Cumhuriyet 2.551 2.570 -0,70  
Tam 2.625 2.637 -0,80  
Yarım 1.275 1.290 -0,30  
Çeyrek 638 646 -0,20  
Gümüş.Ons 18,09 18,14 -0,16  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 -0,01  
B. Petrol 42,58 42,58 -0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru