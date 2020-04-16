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Sigortacılık sektöründen 7,6 milyar liralık kar

16.04.2020 11:13

Son güncelleme : 16.04.2020 11:13
Sigortacılık sektörünün 2019 yılı toplam karı, önceki yıla göre yüzde 40 artarak 7 milyar 575 milyon 412 bin 122 liraya çıkarken, brüt ödenen hasar toplamı ise 32 milyar 418 milyon 5 bin 742 lira oldu.



AA

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı  derlemeye göre, 2019 sonu itibarıyla sektörde 60’ı sigorta ve emeklilik, 3’ü  reasürans olmak üzere toplam 63 şirket faaliyet gösteriyor. Sigorta ve emeklilik  şirketlerinden 38’i hayat dışı, 4’ü hayat, 18’i hayat ve emeklilik branşında  hizmet veriyor.

Yabancı sermayenin doğrudan veya dolaylı payının yüzde 50’den fazla  olduğu şirketlerin yabancı olarak addedildiği bir yaklaşımla şirketler sermaye  yapılarına göre sınıflandırıldığında, sektörde 25 yerli, 38 yabancı şirket  bulunuyor. Geçen yıl sonu itibarıyla yabancılar toplam sermayenin yüzde 66,5’ine  sahipken, toplam primin yüzde 53’ünü üretti.

Sigorta şirketlerinin brüt prim üretim tutarı 2019'da 2018 yılına göre  yüzde 26,9 artışla 69 milyar 268 milyon 306 bin 349 lira olarak gerçekleşirken,  bunun yaklaşık 58 milyar lirası (yüzde 83,6) hayat dışı, 11,4 milyar lirası da  (yüzde 16,4) hayat dalı ürünlerden geldi. Söz konusu dönemde hayat dışı brüt prim  üretimi yüzde 21, hayat branşı brüt prim üretimi ise yüzde 64 yükseldi.

Kişi başına prim tutarı önceki yıla göre yüzde 25 artışla 833 lira  olurken, dolar bazında ise yüzde 5,3 artarak 147 doları buldu.

SEKTÖR GEÇEN YIL 7,6 MİLYAR LİRA KAR ETTİ

Sigortacılık sektörünün 2019 yılı toplam aktifleri yüzde 32,8’lik  artışla 231 milyar 725 milyon 157 bin 644 lira, toplam öz kaynakları yüzde  32,2’lik artışla 28 milyar 434 milyon 308 bin 979 lira, toplam karı ise yüzde  40'lık artışla 7 milyar 575 milyon 412 bin 122 lira oldu.

Branş bazındaki karlılıklar incelendiğinde, zorunlu trafik, işveren  mali sorumluluk, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk ve zorunlu  deprem sigortası branşlarının en fazla teknik zarar kaydedilen branşlar olduğu  görüldü.

Brüt ödenen hasar toplamı yüzde 21,1 artarak 32 milyar 418 milyon 5  bin 742 lira oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren reasürans şirketlerinin brüt  yazılan primleri de 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 26,7 oranında artışla 1  milyar 753 milyon 240 bin 958 lira olarak gerçekleşirken, ödenen hasarlar ise  yüzde 29,6 artarak 999 milyon 196 bin 55 lira oldu.

PRİM ÜRETİMLERİNDE ŞİRKETLER BİRBİRİYLE YARIŞTI

Prim üretimi açısından şirketler sıralandığında, yüzde 10 pay ile  Allianz Sigorta AŞ, yüzde 9,5 pay ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve  yüzde 6,5 pay ile Aksigorta AŞ’nin ilk üç sırayı aldığı görüldü.

Özkaynak toplamında ise yüzde 11,4 pay ile birinci sıraya yerleşen  Allianz Sigorta AŞ'yi, yüzde 7,6 pay ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi  takip etti.

Kar sıralamasında yüzde 10 pay ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ, yüzde  9,6 pay ile Allianz Sigorta AŞ ve yüzde 6,2 pay ile Sompo Sigorta AŞ başı  çekerken, aktif toplamında yüzde 11,7 pay ile Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ,  yüzde 11,1 pay ile Avivasa Hayat ve Emeklilik AŞ ve yüzde 8,7 pay ile Garanti  Emeklilik ve Hayat AŞ ilk üçte yer aldı. 

SİGORTA SEKTÖRÜ DEVLET TAHVİLLERİNE YATIRIM YAPTI

Geçen yıl sonu itibarıyla sigorta sektörünün yatırım portföyüne  bakıldığında, reasürans şirketleri hariç toplam yatırımlar bir önceki yıla göre  yüzde 40,1 artış kaydederek 29 milyar 416 milyon 782 bin 38 liraya çıktı.

Toplam yatırımların oransal dağılımında, devlet tahvili ve hazine  bonosu, hisse senedi ile yatırım fonu katılma belgesinin payı artarken özel  sektör tahvillerinin ve sabit değerlerin payının azaldığı görüldü.

Devlet tahvilleri ve hazine bonosu toplam yatırımların yüzde 71,9’unu,  özel sektör tahvilleri yatırımların yüzde 12,3’ünü, yatırım fonu katılma belgesi  yüzde 7,2’sini oluştururken, sabit değerler toplam yatırımların yüzde 6,9’una  tekabül etti. Sektörün net yatırım gelirleri ise 2 milyar 508 milyon 542 bin 341  lira olarak gerçekleşti.  





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