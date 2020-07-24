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Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK`dan onay

24.07.2020 10:38

Son güncelleme : 24.07.2020 10:45
Şişecam Topluluğu’nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında toplamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru onaylandı.



AA

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, topluluk tüzel kişilik ve  hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İstanbul’da işlem gören ana  iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte  Paşabahçe Cam’ı Şişecam çatısı altında konsolide edilmesine ilişkin çalışmalar 30  Ocak tarihinde başlatılmış, 27 Nisan tarihinde ise SPK’ya resmi başvuru  yapılmıştı. 

Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Anadolu Cam  Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve  Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle  birleşmesine SPK tarafından 23 Temmuz tarihinde verilen onay sonrasında, 26-28  Ağustos tarihleri arasında birleşme özel gündemiyle gerçekleştirilecek olan  Şişecam ve söz konusu ana iştiraklerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında  birleşme işlemine ilişkin karar alınacak. 

Genel Kurullar sonrasında da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde  birleşme sürecinin eylül ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu  Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dört kıtada 14 ülkeye  yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte  faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kırman, Şişecam Topluluğu’nun uzun dönem stratejileri ve küresel  piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda, küresel yapılanmalarının  olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetleri tek şirket çatısı altında toplamak  üzere bu yılın başında yola çıktıklarını belirterek, “Şişecam’ın küresel  rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin yasal süreç  beklendiği şekilde ilerliyor. Onaylanan SPK başvurumuz kapsamında birleşmeye  ilişkin Genel Kurul toplantılarını gerçekleştireceğiz. Söz konusu birleşme işlemi  tamamlandığında da Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz Şişecam olacak.”  ifadelerini kullandı. 

"YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ÇEVİK VE HIZLI KURUMLAR AVANTAJ YAKALAYACAK"

Topluluğun tüm faaliyet alanlarının tek şirket çatısı altında  birleşmesiyle Şişecam’ın yarattığı ekonomik değerin ve sahip olduğu rekabet  gücünün artacağını vurgulayan Kırman, “85 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle  birleşme sürecini tamamlayacak olan Şişecam, sürdürülebilir değer yaratan büyüme  stratejisi doğrultusunda birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacak.  Böylece daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir  hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek  bir hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, değişen konjonktüre  uyum sağlayabilmek için gerekli altyapıya sahip kurumların avantaj yakalayacağına  işaret eden Kırman, “Birleşme hamlemiz bu açından da büyük önem taşıyor. Yeni  normalde de Şişecam’ın iddialı küresel hedeflerine ulaşması için ana faaliyet  alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik adımların yanı sıra gelecek vaat  ettiğine inandığımız yeni iş alanlarındaki yatırım fırsatlarını da takip  edeceğiz. Şişecam olarak ülkemizi küresel arenada temsil eden bir dünya markası  olmanın haklı gururunu yaşamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam  edeceğiz.” açıklamasını yaptı.    




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