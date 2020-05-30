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SPK`dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişikliğe ilişkin açıklama

30.05.2020 11:40

Son güncelleme : 30.05.2020 11:51
Sermaye Piyasası Kurulu`nca (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ilişkin, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır" denildi.



AA

SPK'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşme  ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin bugünkü Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal  reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada  işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve  yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde  gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, gerek Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan  yapısal reformların yerine getirilmesi, gerek Kovid-19 salgınının ülke ekonomisi  ile bazı sektörlere yönelik muhtemel etkilerinin giderilmesi, gerekse birleşmeye  taraf olacak, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu,  payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin  menfaatlerinin korunması amacıyla; birleşme işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli  şekilde gerçekleştirilebilmesini, bunun yanında ilerleyen dönemlerde kamu kurum  ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu payları borsada işlem gören  halka açık ortaklıklarda yapılabilecek muhtemel yapılandırma işlemlerinin de  hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Tebliğ’in 12  nci maddesinin sekizinci fıkrasına, Tebliğ’in 12'nci maddesinin dördüncü,beşinci,  altıncı ve yedinci fıkralarının kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne  sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmamasını öngören  hüküm eklenmiştir."




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