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SPK`dan değişiklik yapılan iki tebliğe ilişkin açıklama

13.06.2020 11:27

Son güncelleme : 13.06.2020 11:36
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) 11. Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan, “İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limitinin, sermayesinden bağımsız hale getirilmesi” ve “İFK`nın ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK Kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılması” tedbirleri kapsamında adımlar atıldı.



AA

SPK'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Borçlanma  Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Varlığa veya İpoteğe  Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

11. Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık  Programı’nda yer alan, “İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limitinin,  sermayesinden bağımsız hale getirilmesi” ve “İFK'nın ihraç maliyetlerini  azaltmaya yönelik SPK Kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ saklama ücreti  gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılması” tedbirleri kapsamında İFK  tarafından yapılacak borçlanma aracı ihraçları ile İFK veya İFK’ların kurucusu  olduğu fonlar tarafından yapılacak varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet  (VİDMK) ihraçlarının teşvik edilmesi, Kovid-19 salgınının muhtemel etkileri de  dikkate alınarak özendirilmesi ve piyasada daha aktif kullanılmasının  desteklenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile  Borçlanma Araçları Tebliği’nde yer alan ihraç tavanı limitinin İFK tarafından  ihraç edilecek borçlanma araçları için uygulanmayacağına, İFK’lar tarafından  yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında Kurul ücretinin 2021 yıl sonuna kadar  alınmamasına, sonrasında yarısı oranında tahsil edilmesine, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği'nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ ile Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler  Tebliği'nde yer alan ihraç tavanı hesaplamasında uygulanan limitlerin İFK veya  İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK’lar için  uygulanmayacağına, İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından  yapılacak VİDMK ihraçlarda Kurul ücretinin yarısı oranında tahsil edilmesine,  VİDMK ihraçlarındaki maliyetleri düşürücü bir düzenleme olarak, 31 Aralık 2019  tarihine kadar yapılan ihraçlar için geçerli olan, 'Tebliğ’in 29. maddesinin  birinci fıkrasında yer alan oranların binde sıfır olarak uygulanması suretiyle  ihraçlardan Kurul ücreti alınmaması' uygulamasının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar  yapılacak ihraçları kapsamasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır."




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