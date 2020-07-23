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SPK`dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin tebliğde değişiklik

23.07.2020 10:12

Son güncelleme : 23.07.2020 10:16
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin değişiklik tebliği ile Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı`na ilişkin düzenlemeler yapıldı.



AA

SPK'nın Sermaye Piyasalarında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve  Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik tebliği ile birlikte lisanslama sınavlarına, bilgi  sistemleri yönetimi ve denetimi, bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması,  bilgi sistemleri işletimi ve bilgi sistemleri güvenliği konuları da eklendi.

Alınabilecek yeni lisans türleri arasına giren Bilgi Sistemleri  Bağımsız Denetim Lisansı'nın sınav konuları ise dar kapsamlı sermaye piyasası  mevzuatı ve meslek kuralları, bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi, bilgi  sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması, bilgi sistemleri işletimi ve bilgi  sistemleri güvenliği olacak şekilde belirlendi.

Tebliğde yapılan değişiklikle, uluslararası kabul görmüş, Kurulca  tanınan ve duyurulan bir kuruluştan sertifika almış olanların, bu sertifikaya  denk gelen lisansı alabilmek için varsa fark sınav konularına girerek 100  üzerinden en az 50 almaları, girdikleri tüm sınav konularından alınan notların  aritmetik ortalamasının ise en az 60 olması gerekecek. Fark konularına ilişkin  sınavlar yabancı dilde de yapılabilecek.

Bilişim uzman yardımcısı, bilişim uzmanı ve Kurulun Bilgi İşlem,  İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığında bilgi sistemleri ile ilgili  görevlerde mühendis, sistem çözümleyicisi ve sistem programcısı olarak Kurulda  geçen çalışma süreleri toplamı en az 8 yıl olanlar Bilgi Sistemleri Bağımsız  Denetim Lisansını almaya hak kazanacak.

Tebliğle birlikte, lisansa tabi personelin işe başlaması, işten  ayrılması, unvan ve görevinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliğin,  keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde SPL’ye bildirilmesi zorunlu hale  gelirken, eklenen geçici maddeye göre, SPL’nin anlaşma yapmış olduğu  üniversitelerin ilgili lisansüstü programlarına bu Tebliğin yürürlük tarihi  itibarıyla kayıt yaptırmış olan kişilere, yürürlükten kaldırılan söz konusu fıkra  hükümlerinde yer alan muafiyet, söz konusu programdan mezun olma durumunda  uygulanacak.




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