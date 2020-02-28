Starbucks CEO`su Kevin Johnson, "Çin`deki kahve dükkanlarımızın yüzde 85`i açık" dedi.
Starbucks açıkladı! Çin`deki dükkanların yüzde 85`i...
28.02.2020 08:48
Son güncelleme : 28.02.2020 08:48
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında ilk etapta Çin'deki kahve dükkanlarının yaklaşık yarısını oluşturan 4 bin dükkanı kapatan Starbucks, bunların büyük bölümüne yeniden açtı.
Starbucks CEO'su Kevin Johnson, Çin'de yeni koronaviris vakası sayısının yavaşladığını ve bölgede toparlanmanın ilk işaretlerinin görülmekte olduğunu belirterek Çin'deki kahve dükkanlarının yüzde 85'inin açık olduğunu duyurdu.
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2303
En Düşük
6,1998
18:056,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8549
En Düşük
6,8179
18:05328,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,02
|Açılış
|: 328,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9922
|8,0323
|% 0,27
|
|Frank
|6,4059
|6,4445
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6532
|1,6615
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|3,14
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-1,43
|