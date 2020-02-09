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Stratejistler, 2020`de `en avantajlı varlık grubu` olarak borsaya işaret ediyor

09.02.2020 12:00

Son güncelleme : 09.02.2020 12:09
Piyasalarda yılın ilk ayı önemli ekonomik, siyasi ve jeopolitik olayların gölgesinde geride kalırken, Türkiye`de önde gelen kurumlar tarafından hazırlanan strateji raporlarında 2020`de yurt içi varlık grupları arasında borsanın öne çıkacağı, BIST 100 endeksinin 140.000 bin puanın üzerini göreceği belirtiliyor.



AA

Ekonomi ile siyasetin iç içe geçtiği ve piyasalarda fiyatlamaların  yerelden daha çok dış gelişmelerle oluştuğu son yıllarda, yatırımcıların portföy  dağılımında döviz ve altın gibi daha bilinen varlıkların ağırlıklı olduğu  görülüyor.

Son yıllarda sermaye piyasalarına ilgi artsa da Türkiye'de henüz  istenen seviyeye gelinemediği görülürken, bu yıl stratejistler tarafından  hazırlanan raporlarda borsanın büyük potansiyel taşıdığına işaret ediliyor.

AA muhabirinin Garanti BBVA Yatırım, Deniz Yatırım ve Gedik Yatırım  tarafından hazırlanan strateji raporlarından derlediği bilgilere göre, bu yıl  Türkiye'de enflasyon yüzde 8,5-9,5 arasına gerileyerek tek haneyi görecek.  Ekonomik büyüme öngörülerinin 2020 için yüzde 3,5 ila yüzde 4,5 arasında  değiştiği raporlarda, dolar/TL'nin yıl sonunda 6,40-6,50 düzeyinde seyredeceği  tahminine yer veriliyor.

Garanti BBVA Yatırım ekibi tarafından hazırlanan strateji raporunda,  2020'nin, merkez bankalarının ne yapacağının tartışılacağı, jeopolitik olayların  izleneceği ve çoğu zaman ekonomik gelişmelerden çok haber akışına göre  yatırımlara yön verileceği bir yıl olacağı vurgulandı.

Geçen yıl faiz artırım politikasından çark ederek faiz indirimlerine  başlayan Fed'in öncülüğünde, dünyada düşük faiz ortamının süreceği belirtilen  raporda, gelişmiş ülke merkez bankalarının 2020'de de bilançolarını büyütmeye  devam edeceği kaydedildi.

Türkiye'nin 2 yıl öncesine göre çok daha farklı olan ekonomik  görünümüne kredi derecelendirme kurumlarının da kayıtsız kalamayacağının  düşünüldüğü aktarılan raporda, 2020'de bu kurumlardan not artışı  gerçekleştirmesinin beklendiği bildirildi.

"Dövizden TL'ye geçme fırsatı değerlendirilmeli"

Garanti BBVA raporunda, 2020'nin ilk çeyreğinin haber akışı anlamında  oldukça hareketli olduğu ancak Türk mali piyasaları açısından olumlu geçmesinin  beklendiği vurgulandı.

Bu dönemin kazananının hisse piyasası olacağı aktarılan raporda,  "Büyümedeki ivme artışı, düşük faiz ortamı ve destekleyici bir küresel ortam,  oldukça uzun bir süredir benzer ülke piyasalarından ayrışan Borsa İstanbul'da  BIST 100 endeksini yeni rekora taşıma potansiyeline sahip. Özellikle faizdeki  düşüş nedeniyle BIST'e olan yatırımcı ilgisinin artması, kurumsal yatırımcıların  portföylerinin daha büyük bir kısmını BIST'e ayırmaları ana senaryomuz."  değerlendirmeleri yapıldı.

Raporda, bu yıla dair öngörülere de yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"2020 için büyüme öngörümüz yüzde 4 düzeyinde. Yıl sonu enflasyon  beklentimiz ise yüzde 8,5 seviyesinde. Öte yandan, TCMB'nin 2020'de 300 baz puan  indirim yaparak politika faizini yıl sonunda yüzde 9'a çekmesini bekliyoruz. 2020’de  kurdaki hareketlerin agresif olmayacağı beklentimize göre, bu yıl yatırımcıların  oynaklık artışlarını dövizden TL'ye geçme fırsatı olarak değerlendirmelerini  öneriyoruz."

"2020'nin ana teması büyümeye dönüş"

Deniz Yatırım Araştırma tarafından hazırlanan 2020 Strateji Raporu'nda  da 2020'nin ana temasının büyümeye dönüş olduğu, sürecin ne kadar zaman alacağı  konusunun değerlendirildiği belirtildi.

Bu yılın 2019'a kıyasla daha iyi bir performansa işaret edeceğinin  öngörüldüğü aktarılan raporda, "Belirsizliklerin masadan kalkışı ve yatırıma  dönüşü biraz daha zaman alabilir. Global büyüme 2019 ölçeğinde zayıf kalmayacak  ama ciddi toparlanma görmeyi de beklemiyoruz." denildi.

Türk hisse senedi piyasasının 2020'de "en avantajlı varlık grubu"  olarak değerlendirildiği aktarılan raporda, "Yüzde 12 risksiz faiz oranı  kullanarak yaptığımız hesaplamaya göre, BIST 100 endeksi için gelecek 12 aylık  dönemde 145.000 seviyesine ulaşıyoruz. Bu, aynı zamanda 123.000 endeks seviyesine  göre yaklaşık yüzde 18 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor. Öngördüğümüz  yükseliş potansiyelinin bankacılık sektörü liderliğinde yaşanacağını  değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye ekonomisi için 2020, toparlanma yılı olacak"

Gedik Yatırım'ın bu yıla ilişkin strateji raporunda ise küresel risk  iştahının yüksek seyretmeye ve gelişmekte olan ülkeler açısından destekleyici  kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Raporda, geçen yıl küresel para politikalarının genişleyici yöne  geçtiği anımsatılarak, "2020 başında küresel çapta birçok merkez bankasının, son  6 aylık dönemdeki genişleme adımları sonrasında 'bekle-gör' politikasına  geçtiğini ve faizlerin kayda değer bir süre daha düşük seviyelerde kalacağı  yönünde iletişim kurduğunu görüyoruz. Zira, küresel ekonomik görünüm halen  desteklenme ihtiyacının sürdüğüne işaret etmekte. Yakın dönemde artan küresel  risk iştahının bu yıl da yüksek kalmayı sürdürmesi, küresel finansal koşulların  da gelişmekte olan ülkeleri destekleyici olmaya devam etmesi muhtemel."  değerlendirmeleri yapıldı.

Türkiye ekonomisi için 2020'nin, toparlanma yılı olmasının beklendiği  aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ekonomisinde 2018'in ikinci yarısından 2019'un ilk yarısına  kadar devam eden dengelenme eğilimi, 2019'un ikinci yarısı itibarıyla yerini  kademeli bir iyileşmeye bıraktı. TCMB'nin yılın ikinci yarısında gerçekleştirdiği  önden yüklemeli faiz indirimlerinin finansal koşullardaki sıkılığı azaltıcı  etkisi reel ekonomiye gecikmeli olarak yansıyacağından geçen yılın 3. çeyreği  itibarıyla ilk sinyallerini aldığımız toparlanmanın özellikle 2020'nin ilk yarısı  itibarıyla daha gözle görülür hale geleceğini değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki  süreçte, ekonomik büyüme tarafında baz etkilerinin de destekleyici  olacağı, enflasyonun önemli bir süre düşük çift haneli seviyelerde dengelenip  2020'nin ikinci yarısı ile tek haneli seviyelere yakınsamaya başlayacağı, cari  dengenin tarihsel ortalamalara kıyasla daha sürdürülebilir ve yönetilebilir  seviyelerde olacağı görüşümüzü korumaktayız."

Raporda, küreselde yüksek seyreden risk iştahı, Türkiye ekonomisinin  dengelenmeden toparlanmaya geçiyor oluşu, Türk varlıkların değerlemeler açısından  cazip seviyelerde olmayı sürdürmesi, TL'nin görece istikrarlı bir görünüm  sergilemesi ve ülke risk primindeki düşüşün sürme potansiyeli gibi gerekçelerle  Borsa İstanbul'un orta-uzun vadede önemli bir getiri potansiyeli taşıdığının  düşünüldüğü belirtildi. Raporda, bu yıl endeksin 140.000 ve üzeri seviyelere  hareketlenmesinin olası görüldüğü bildirildi.





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