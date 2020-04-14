GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması

14.04.2020 14:21

Son güncelleme : 14.04.2020 14:30
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



AA

TBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan  finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün  finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da  işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece  gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına  para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer  verildi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:1497.523
Değişim :  1,17% |  1.124,58
Açılış :  97.491  
Önceki Kapanış :  96.399  
En Yüksek
98.316 En Düşük
97.491
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 3,52 19.892.474 % 10,00  
UZERB 2,86 196.864 % 10,00  
KLNMA 48,88 37.005.943 % 9,99  
DOCO 462,50 12.957.025 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4888 8,5314 % 0,60  
Frank 7,0167 7,0589 % 0,72  
Riyal 1,8000 1,8090 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 6,78  
Altın Gr. 375 376 2,56  
Cumhuriyet 2.402 2.460 16,70  
Tam 2.469 2.532 17,20  
Yarım 1.201 1.232 8,40  
Çeyrek 602 616 4,20  
Gümüş.Ons 15,51 15,54 0,12  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,03  
B. Petrol 31,65 31,65 -0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru