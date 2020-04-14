Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması
14.04.2020 14:21
Son güncelleme : 14.04.2020 14:30
AA
TBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para
aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.
Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL
ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.
14:1497.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.124,58
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.491
14:146,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
14:147,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0549
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4380
En Düşük
7,3720
14:14375,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,76
|Açılış
|: 375,76
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|19.892.474
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.005.943
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|12.957.025
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,99
|24.721.106
|% -8,28
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|NIBAS
|6,30
|102.571
|% -6,25
|
|THYAO
|10,75
|1.159.214.973
|% 5,50
|
|ASELS
|25,84
|832.892.793
|% 3,61
|
|PGSUS
|60,95
|488.296.593
|% 8,84
|
|GSRAY
|2,65
|377.160.215
|% 2,71
|
|GARAN
|8,55
|361.927.855
|% 1,06
|
|GSRAY
|2,65
|377.160.215
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,10
|127.505.513
|% 2,80
|
|THYAO
|10,75
|1.159.214.973
|% 5,50
|
|IEYHO
|0,61
|61.684.456
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,03
|177.232.759
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4888
|8,5314
|% 0,60
|
|Frank
|7,0167
|7,0589
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|6,78
|
|Altın Gr.
|375
|376
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.460
|16,70
|
|Tam
|2.469
|2.532
|17,20
|
|Yarım
|1.201
|1.232
|8,40
|
|Çeyrek
|602
|616
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|31,65
|31,65
|-0,09
|
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14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1714, 26 artarak (% 1.49 ) 116, 456
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