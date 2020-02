Super Bowl`dan ABD ekonomisine rekor katkı bekleniyor













AA

Amerikan futbolu Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan ve bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers takımları arasında pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.ABD'de bu yıl 193,8 milyon seyirciyi 4 saat boyunca ekranlara kitleyecek Super Bowl karşılaşması, başta perakende sektörü olmak üzere Amerikan ekonomisine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacak.AA muhabirinin, ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nden (NRF) derlediği verilere göre, ülkede her yıl festival havası yaratan Super Bowl için bu yıl kişi başına ortalama 88,65 dolar, toplamda ise 17,2 milyar dolarlık perakende harcaması yapılarak bu alanlarda rekor kırılması bekleniyor.Kuruluşun verileri, geçen yılki karşılaşma için kişi başına ortalama 81,30 dolar, toplamda ise 14,8 milyar dolar harcandığını ortaya koymuştu.ABD'nin Ulusal Tavuk Konseyi (NCC) verilerine göre, Şükran Günü'nden sonra en fazla yiyecek ve içecek tüketilen gün olan "Super Bowl Pazarı"nda bu yıl yaklaşık 1,4 milyar adet tavuk kanadı yenilmesi öngörülüyor.Miami şehrindeki 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak 54'üncü Super Bowl'un bilet fiyatları da rekor kırıyor.ABD'li internet bilet satış sitelerinden TickPick'in verilerine göre, mücadelenin ortalama bilet fiyatları 8 bin dolarla ABD tarihinde bir spor müsabakası için ödenen en yüksek ortalama ücret olarak kayıtlara geçti.Bir diğer internet bilet satış sitelerinden StubHub'ın verilerine göre ise, bu yılki Super Bowl için en düşük bilet fiyatı 5 bin doları bulurken, en yüksek ise 70 bin dolara kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, söz konusu miktarların maç günü ve saati yaklaştıkça hızla artacağını belirtiyor.Miami Ziyaretçi Bürosu verileri, 54'üncü Super Bowl için Florida eyaleti dışından 150 bin kişinin şehri hafta sonu ziyaret edeceğini gösteriyor.İnternet seyahat acentesi Kayak verilerine göre, gidiş-dönüş ortalama uçak bileti fiyatı Kansas City'den Miami'ye 400 dolar, San Francisco'dan Miami'ye ise 500 dolar olurken, Miami'de gecelik otel fiyatları 300 dolardan başlıyor.Amerikan futbol liginin final maçı olan Super Bowl karşılaşmaları, her yıl NFL ile anlaşmalı olan NBC, CBS ve FOX kanalları tarafından dönüşümlü olarak yayınlanıyor.Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak FOX kanalı, 4 saat sürecek etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,6 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep ediyor.Geçen yılki Super Bowl maçını yayınlayan CBS kanalı 49 dakika 31 saniye süren toplam 91 reklamdan 336 milyon dolar gelir elde etmişti.Bu yılki maçın devre arasında izleyicilerle buluşacak ünlü şarkıcılardan Jennifer Lopez'in serveti 400 milyon doları bulurken, Shakira'nın servetinin ise 300 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.