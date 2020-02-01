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Super Bowl`dan ABD ekonomisine rekor katkı bekleniyor

01.02.2020 11:59

Son güncelleme : 01.02.2020 13:25
Amerikan futbolu sevenlerin heyecanla beklediği Super Bowl mücadelesinin bu yıl ABD ekonomisine 17 milyar doların üzerinde katkı sağlaması tahmin ediliyor.



AA

Amerikan futbolu Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi  olan ve bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, Kansas City Chiefs ile San  Francisco 49ers takımları arasında pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da  Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

ABD'de bu yıl 193,8 milyon seyirciyi 4 saat boyunca ekranlara  kitleyecek Super Bowl karşılaşması, başta perakende sektörü olmak üzere Amerikan  ekonomisine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacak.

AA muhabirinin, ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nden (NRF) derlediği  verilere göre, ülkede her yıl festival havası yaratan Super Bowl için bu yıl kişi  başına ortalama 88,65 dolar, toplamda ise 17,2 milyar dolarlık perakende  harcaması yapılarak bu alanlarda rekor kırılması bekleniyor.

Kuruluşun verileri, geçen yılki karşılaşma için kişi başına ortalama  81,30 dolar, toplamda ise 14,8 milyar dolar harcandığını ortaya koymuştu.

ABD'nin Ulusal Tavuk Konseyi (NCC) verilerine göre, Şükran Günü'nden  sonra en fazla yiyecek ve içecek tüketilen gün olan "Super Bowl Pazarı"nda bu yıl  yaklaşık 1,4 milyar adet tavuk kanadı yenilmesi öngörülüyor.

BİLET FİYATLARI DA REKOR KIRDI

Miami şehrindeki 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak  54'üncü Super Bowl'un bilet fiyatları da rekor kırıyor.

ABD'li internet bilet satış sitelerinden TickPick'in verilerine göre,  mücadelenin ortalama bilet fiyatları 8 bin dolarla ABD tarihinde bir spor  müsabakası için ödenen en yüksek ortalama ücret olarak kayıtlara geçti.

Bir diğer internet bilet satış sitelerinden StubHub'ın verilerine göre  ise, bu yılki Super Bowl için en düşük bilet fiyatı 5 bin doları bulurken, en  yüksek ise 70 bin dolara kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, söz konusu miktarların maç  günü ve saati yaklaştıkça hızla artacağını belirtiyor.

Miami Ziyaretçi Bürosu verileri, 54'üncü Super Bowl için Florida  eyaleti dışından 150 bin kişinin şehri hafta sonu ziyaret edeceğini gösteriyor.

İnternet seyahat acentesi Kayak verilerine göre, gidiş-dönüş ortalama  uçak bileti fiyatı Kansas City'den Miami'ye 400 dolar, San Francisco'dan Miami'ye  ise 500 dolar olurken, Miami'de gecelik otel fiyatları 300 dolardan başlıyor.

30 SANİYELİK REKLAMA 5,6 MİLYON DOLARLIK REKOR ÜCRET

Amerikan futbol liginin final maçı olan Super Bowl karşılaşmaları, her  yıl NFL ile anlaşmalı olan NBC, CBS ve FOX kanalları tarafından dönüşümlü olarak  yayınlanıyor.

Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak FOX kanalı, 4 saat sürecek  etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,6 milyon  dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep ediyor.

Geçen yılki Super Bowl maçını yayınlayan CBS kanalı 49 dakika 31  saniye süren toplam 91 reklamdan 336 milyon dolar gelir elde etmişti.

Bu yılki maçın devre arasında izleyicilerle buluşacak ünlü  şarkıcılardan Jennifer Lopez'in serveti 400 milyon doları bulurken, Shakira'nın  servetinin ise 300 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.




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