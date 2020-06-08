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Suriye lirası, 3 haftada yüzde 50 değer kaybetti

08.06.2020 13:13

Son güncelleme : 08.06.2020 13:36
Suriye`nin yerel para birimi Suriye lirası (SL), 3 haftada yüzde 50 değer kaybederken, 1 ABD doları 3 bin SL seviyesini aştı.



AA

9 yıldır iç savaşın hakim olduğu ve ekonomik krizin her geçen gün  derinleştiği Suriye'de, para birimi SL'de son aylarda büyük ölçekli değer  kayıpları yaşanıyor.

1 Ocak'ta 1 dolar, yaklaşık 900 SL'ye denk gelirken, 18 Mayıs'ta 2 bin  SL, bugün de 3 bin SL'yi aştı. SL, son 3 haftada dolar karşısında yüzde 50 değer  kaybetti.

SL'nin, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana dolar karşısındaki değer  kaybı ise yüzde 5 bin 900'u buldu.

Kötüye giden ekonomik koşulların getirdiği hayat pahalılığı ise  ülkenin güneyindeki Esed rejiminin kontrolündeki Suveyda ili ve başkent Şam'ın  Zakiye bölgesinde rejiminin protesto edilmesine neden oldu. Çok sayıda  protestocu, Esed rejimi karşıtı sloganlar atarak Rusya ve İran'ın ülkeyi terk  etmesini istedi.

"SURİYE MERKEZ BANKASI'NIN DOLAR REZERVLERİ TÜKENDİ"

Suriyeli ekonomist Yunus Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  SL'nin dolar karşısındaki büyük değer kayıplarının devam ettiğini söyledi.

Kerim, "Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın  faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar  uygulanmasını öngören, ABD'deki Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın önümüzdeki  günlerde yürürlüğe girecek olması SL'nin değer kaybetmesini hızlandırdı." dedi.

Lübnan'daki istikrarsızlık ve yurt dışından dolar transferlerinin  durmasının da Suriye lirasının değer kaybına neden olduğunu belirten Kerim,  Suriye Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinin tükendiğini vurguladı.

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, Beşşar Esed rejimini siyasi sürecin  içine çekmeyi ve uluslararası kararlara boyun eğmeye mecbur bırakmayı hedefliyor.





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