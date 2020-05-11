Suudi Arabistan Haziran`da petrol üretiminde günde 1 milyon varil ek kesintiye gidecek.
Suudi Arabistan petrol kesintisine gidecek
11.05.2020 16:17
Son güncelleme : 11.05.2020 17:15
REUTERS
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkenin Haziran ayında OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde 1 milyon varil/gün kesintiye gideceğini söyledi.
Yetkili, ülkenin petrol üretiminin böylece Nisan ayına kıyasla 4.8 milyon varil/gün gerilemiş olacağını ifade etti.
KDV ÜÇ KATINA ÇIKACAK
Suudi Arabistan, pandemiden ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için katma değer vergisini (KDV) üç katına çıkaracak ve kamu çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durduracak.
Suudi krallığının Maliye Bakanı Mohammed al-Jadaan, "1 Temmuz'dan itibaren geçim ödeneği askıya alınacak, katma değer vergisi ise %5'ten %15'e artırılacak" diye açıkladı.
Açıklamasının devamında al-Jadaan, "Bu tedbirler acı verici ancak benzeri görülmemiş corona virüs krizini mümkün olan en az hasarla atlatabilmek ve orta ile uzun vadede mali ve ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli" diye ekledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkedeki artan gaz fiyatları ve yeni koyulan katma değer vergilerinden dolayı yaşam masraflarının yükselmesi ile 2018 yılında kamu çalışanlarına aylık 1,000 riyal ($267) geçim ödeneği bağlanmasını istemişti. Aralık ayında açıklanan resmi rakamlara göre, Suudi Arabistan'ın kamu sektöründe yaklaşık 1.5 milyon kişi çalışıyor.
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