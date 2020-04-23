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Suudi Arabistan`da harcamalar kısıldı

23.04.2020 09:01

Son güncelleme : 23.04.2020 09:01
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi üzerine seyahat ve geçici görevlendirmelerle ilgili harcamaların kısıldığını ve projelerin ertelendiğini açıkladı.



AA

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, düzenlediği basın toplantısında, krizle başa çıkma ve açığı  kontrol altında tutma konusunda finansal güce sahip olduklarını ve devlet  harcamalarını azaltmak için ek önlemler almayı değerlendirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınından önce ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 120 milyar  riyale (32 milyar dolar) ulaşması beklenirken, şu anda 220 milyar riyale (59  milyar dolar) ulaşabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Muhammed el-Cedan, "İlk kez  petrol dışı sektörde negatif büyüme bekliyoruz. Sağlık koşulları elverirse,  ekonomiyi canlandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 19 Mart'ta petrol fiyatlarının düşmesi  nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı  almıştı.

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler  ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya  çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi  zayıflamaya devam ediyor.




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