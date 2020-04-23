Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi üzerine seyahat ve geçici görevlendirmelerle ilgili harcamaların kısıldığını ve projelerin ertelendiğini açıkladı.
Suudi Arabistan`da harcamalar kısıldı
23.04.2020 09:01
Son güncelleme : 23.04.2020 09:01
AA
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, düzenlediği basın toplantısında, krizle başa çıkma ve açığı kontrol altında tutma konusunda finansal güce sahip olduklarını ve devlet harcamalarını azaltmak için ek önlemler almayı değerlendirdiklerini söyledi.
Kovid-19 salgınından önce ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 120 milyar riyale (32 milyar dolar) ulaşması beklenirken, şu anda 220 milyar riyale (59 milyar dolar) ulaşabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Muhammed el-Cedan, "İlk kez petrol dışı sektörde negatif büyüme bekliyoruz. Sağlık koşulları elverirse, ekonomiyi canlandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
Suudi Arabistan yönetimi, 19 Mart'ta petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.
Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar
olarak belirlenmişti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor.
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