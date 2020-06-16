Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özel sektör faaliyetleri üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak ve bu kapsamda endüstriyel projeleri desteklemek için yaklaşık 1 milyar dolarlık girişimler başlattı.
Suudi Arabistan`da özel sektöre dev destek
16.06.2020 17:24
Son güncelleme : 16.06.2020 17:24
AA
Suudi Arabistan Endüstriyel Kalkınma Fonundan yapılan yazılı açıklamada, 3,7 milyar riyal (987 milyon dolar) değerindeki girişimlerden yararlanan sanayi kuruluşlarının sayısının 536'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, girişimlerin; ödemelerin ertelenmesini, küçük, orta ve büyük işletme kredisi taksitlerinin yeniden yapılandırılmasını ve bu işletmelerin üç aya varan işletme giderlerini finanse etmek için kredi limitlerini de kapsadığı aktarıldı.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Kovid-19 sürecinde petrol fiyatlarının düşmesi sonucu gelirlerinde gerileme yaşıyor.
Riyad, bunun üzerine Temmuz 2020'den itibaren katma değer vergisi oranının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılmasına karar vermişti.
Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.
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|22.121.191
|% 10,00
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|EGCYH
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|% 2,62
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|IEYHO
|0,90
|194.819.881
|% 9,76
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|KARSN
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|504.836.421
|% 7,17
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|GSRAY
|3,32
|677.805.755
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|Sterlin
|8,6194
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|7,1718
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|1.719
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|Altın Gr.
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|379
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|2.480
|-3,40
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|2.531
|2.548
|-3,50
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|Yarım
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|1.244
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|619
|623
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|Gümüş.Ons
|17,43
|17,45
|0,06
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