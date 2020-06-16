Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Suudi Arabistan`da özel sektöre dev destek

16.06.2020 17:24

Son güncelleme : 16.06.2020 17:24
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özel sektör faaliyetleri üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak ve bu kapsamda endüstriyel projeleri desteklemek için yaklaşık 1 milyar dolarlık girişimler başlattı.



AA

Suudi Arabistan Endüstriyel Kalkınma Fonundan yapılan yazılı  açıklamada, 3,7 milyar riyal (987 milyon dolar) değerindeki girişimlerden  yararlanan sanayi kuruluşlarının sayısının 536'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, girişimlerin; ödemelerin ertelenmesini, küçük, orta ve  büyük işletme kredisi taksitlerinin yeniden yapılandırılmasını ve bu işletmelerin  üç aya varan işletme giderlerini finanse etmek için kredi limitlerini de  kapsadığı aktarıldı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Kovid-19  sürecinde petrol fiyatlarının düşmesi sonucu gelirlerinde gerileme yaşıyor.

Riyad, bunun üzerine Temmuz 2020'den itibaren katma değer vergisi  oranının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılmasına karar vermişti.

Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020  bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:09111.761
Değişim :  2,01% |  2.205,33
Açılış :  110.815  
Önceki Kapanış :  109.556  
En Yüksek
111.852 En Düşük
110.706
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 5,83 160.850.553 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.439.672 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.204.161 % 10,00  
VKFYO 2,97 22.121.191 % 10,00  
DOAS 13,53 74.475.109 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6194 8,6626 % 0,53  
Frank 7,1718 7,2150 % 0,19  
Riyal 1,8184 1,8276 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -6,43  
Altın Gr. 379 379 0,78  
Cumhuriyet 2.466 2.480 -3,40  
Tam 2.531 2.548 -3,50  
Yarım 1.233 1.244 -1,70  
Çeyrek 619 623 -0,90  
Gümüş.Ons 17,43 17,45 0,06  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,04  
B. Petrol 41,44 41,44 1,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru