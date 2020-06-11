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TANAP`tan Türkiye`ye gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak

11.06.2020 11:22

Son güncelleme : 11.06.2020 11:22
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projeyle Türkiye`ye gaz akışının kademeli olarak arttığını belirterek, "Ticari operasyonumuzun ikinci yılının tamamlandığı 30 Haziran 2020 itibarıyla Azerbaycan’dan Türkiye’ye TANAP ile taşıdığımız toplam gaz 6 milyar metreküpe ulaşacak" dedi.



AA

Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğal gazı Türkiye'ye  taşıyan TANAP, 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açıldı. Projeden  ticari gaz akışı ise 30 Haziran 2018'de başladı.

Projenin ikinci yılında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Düzyol,  TANAP'ın Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki süregelen iş birliğinin  önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Düzyol, TANAP'ın sadece iki ülke arasındaki bir proje olmanın ötesine  geçtiğini belirterek, "TANAP, Güney Gaz Koridoru olarak adlandırılan, Avrupa  Birliği ve küresel enerji jeopolitiği açısından stratejik değer taşıyan yeni bir  gaz değer zincirinin en önemli halkasını oluşturuyor. 1850 kilometreyle Orta Doğu  ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz boru hattı olan TANAP,  Türkiye’nin doğu-batı enerji koridoru olma hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu  doğal gaz iletim altyapısının ana omurgasını oluşturuyor. TANAP, önümüzdeki  yıllarda Türkiye’nin çoğunlukla batısında yer alan tüketim merkezlerine ulusal  iletim sisteminin kısıtlarından bağımsız şekilde doğrudan gaz arzı sağlanabilmesi  açısından da önem taşıyor" diye konuştu.

TANAP'ın Türkiye'nin yanı sıra tek bir tedarikçiye bağımlı durumda  olan Güney Doğu Avrupa ülkeleri için de arz ve güzergah çeşitliliği yarattığını  kaydeden Düzyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TANAP, bu ülkelerin arz güvenliğine katkıda bulunacak ve gazın gazla  rekabetini sağlayarak diğer tedarikçiler karşısındaki alıcı gücünü artıracak.  TANAP sayesinde Azerbaycan, tarihte ilk kez doğal gazını Avrupa’ya doğrudan ihraç  etme, bu suretle iktisadi kalkınması için ihtiyaç duyduğu ihracat gelirlerini  artırma ve Avrupa Birliği ile mevcut siyasi ve iktisadi ilişkilerini daha da  geliştirme imkanına da kavuşmuş olacak. TANAP, taşıdığı gaz miktarı ile  Azerbaycan’ı Türkiye’nin ikinci büyük gaz tedarikçisi ve Avrupa Birliği’nin yeni  gaz tedarikçisi konumuna getirirken, Azerbaycan’ın Avrupa gaz piyasasına  açılmasını sağlayarak uzun vadede ihraç ettiği doğal gaza yönelik talep  güvenliğini de artıracak. Tüm bu açılardan baktığımızda, TANAP'ın Azerbaycan için  çok stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz."

GAZ AKIŞI KADEMELİ OLARAK ARTTI

Düzyol, 30 Haziran 2018 itibarıyla TANAP'tan Türkiye'ye ticari gaz  akışının başladığını anımsatarak, ilk yıl 2 milyar metreküp olarak gerçekleşen  gaz sevkiyatının kademeli olarak arttığını kaydetti.

"Ticari operasyonumuzun ikinci yılının tamamlandığı 30 Haziran 2020  itibarıyla Azerbaycan’dan Türkiye’ye TANAP ile taşıdığımız toplam gaz 6 milyar  metreküpe ulaşacak." diyen Düzyol, bundan sonraki dönemde de yıllık bazda 6  milyar metreküp gaz taşınacağını dile getirdi.

"AVRUPA'YA TİCARİ GAZ AKIŞINI BİR AN ÖNCE BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Düzyol, 1 Temmuz 2019 itibarıyla TANAP'ın Eskişehir'den  Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan kısmının tamamlanmasıyla Avrupa'ya gaz  akışına tamamen hazır hale geldiğini ifade etti.

Hattın bu kısmının da açılışının uluslararası bir törenle geçen yıl  sonunda yapıldığını aktaran Düzyol, şöyle devam etti:

"Ancak Azerbaycan gazının Avrupa’ya ticari olarak akışının  başlayabilmesi için devamımızda Avrupa sınırları içerisinde inşa edilen olan  Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TAP) tamamlanmasını bekliyoruz. Karasal  boru hattı inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı TAP’a hali hazırda test ve  devreye alma çalışmalarında kullanılmak üzere 21,4 milyon metreküp dolum gazı  verdik. TAP yetkilileri de 9 Haziran itibarıyla projenin deniz geçişinin  tamamlandığını açıkladı. Önümüzdeki aylarda kendilerinden gelecek talebe bağlı  olarak dolum gazı miktarını artıracağız. TAP’ın test ve devreye alma  çalışmalarının tamamlanmasını takiben Avrupa’ya ticari gaz akışını bir an önce  başlatmayı hedefliyoruz."

KOVİD-19 FAALİYETLERİ AKSATMADI

Düzyol, TANAP'ın ticari faaliyetine başladığı günden itibaren herhangi  bir aksama olmadan yüzde 100 verimlilikle çalıştığını söyledi.

Projenin nihai yatırım kararı alma aşamasında gaz taşıtan firmalarla  imzalanan yüzde 100 "taşıt ya da öde" taahhütleri içeren anlaşmaları bulunduğunu  ifade eden Düzyol, "Taşıma miktarı ve tarifesi önceden belirlenmiş 15 yıl süreli  gaz transit anlaşmalarımız kapsamında her yıl sabit bir taşıma gelirinin garanti  altına alınmış olması sebebiyle dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal içerikli  krizler ticari faaliyetlerimizde herhangi bir aksamaya neden olmuyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Düzyol, bu kapsamda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisi  altındaki bu dönemde de yaptıkları planlama ve aldıkları önlemleri sıkı bir  şekilde uygulayarak iş sürekliliğini kesintisiz sağladıklarını sözlerine ekledi.

Yılda 16 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak olan TANAP, bu  kapasitenin 6 milyar metreküpünü Türkiye'ye sevkedecek. Söz konusu kapasitenin 10  milyar metreküpü ise Türkiye-Yunanistan sınırında TAP'a aktarılarak Avrupa  piyasalarına gönderilecek.




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