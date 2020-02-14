Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 arttı.
Tarım ÜFE arttı
14.02.2020 10:49
Son güncelleme : 14.02.2020 10:49
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,02 artışla 169,63 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,48 yükseldi.
Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,94, ormancılık ürünlerinde yüzde 3,37, balıkçılıkta yüzde 5,54 artış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,55 artış gözlenirken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,6 düşüş kaydedildi.
Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 10,27 azalış görüldü. Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 39,39 ile turunçgiller olarak hesaplandı.
Ocakta endekse 1 madde girdi. Endekste kapsanan 86 maddeden 18'inin ortalama fiyatı azaldı, 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58 maddenin ortalama fiyatında artış görüldü.
10:34121.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 658,84
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.403
En Düşük
121.082
10:346,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0562
En Düşük
6,0344
10:346,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5643
En Düşük
6,5408
10:34306,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 306,43
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|17,84
|87.293.337
|% 12,91
|
|ISYAT
|2,93
|40.237.983
|% 12,69
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|AYCES
|11,97
|250.788
|% 8,03
|
|GLBMD
|3,26
|3.399.054
|% 7,95
|
|TUKAS
|12,27
|1.093.103
|% -19,59
|
|ERSU
|3,45
|823.945
|% -7,26
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,55
|219.166
|% -5,82
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,09
|242.508.956
|% 0,67
|
|ISGYO
|2,21
|178.453.949
|% 6,76
|
|SISE
|5,55
|163.220.203
|% 2,40
|
|ISFIN
|4,45
|126.817.334
|% 1,37
|
|TSPOR
|4,71
|115.106.360
|% 4,43
|
|ISGYO
|2,21
|178.453.949
|% 6,76
|
|IHLGM
|1,36
|50.044.376
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,50
|89.013.623
|% 4,17
|
|KARSN
|1,87
|62.738.170
|% 1,63
|
|SISE
|5,55
|163.220.203
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8715
|7,9110
|% 0,14
|
|Frank
|6,1474
|6,1844
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-1,80
|
|Altın Gr.
|306
|306
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|56,35
|56,35
|0,01
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