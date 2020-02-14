GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Tarım ÜFE arttı

14.02.2020 10:49

Son güncelleme : 14.02.2020 10:49
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,02 artışla 169,63  değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 ve 12 aylık  ortalamalara göre yüzde 21,48 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,94, ormancılık ürünlerinde  yüzde 3,37, balıkçılıkta yüzde 5,54 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde  5,82, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,55 artış gözlenirken, çok  yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,6 düşüş kaydedildi.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre canlı kümes  hayvanları ve yumurtalarda yüzde 10,27 azalış görüldü. Buna karşılık artışın  yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri  ile sert kabuklu meyveler, yüzde 39,39 ile turunçgiller olarak hesaplandı.

Ocakta endekse 1 madde girdi. Endekste kapsanan 86 maddeden 18'inin  ortalama fiyatı azaldı, 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58  maddenin ortalama fiyatında artış görüldü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:34121.199
Değişim :  0,55% |  658,84
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.403 En Düşük
121.082
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 17,84 87.293.337 % 12,91  
ISYAT 2,93 40.237.983 % 12,69  
EMNIS 2,61 34.684 % 9,66  
AYCES 11,97 250.788 % 8,03  
GLBMD 3,26 3.399.054 % 7,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8715 7,9110 % 0,14  
Frank 6,1474 6,1844 % 0,04  
Riyal 1,6080 1,6161 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 -1,80  
Altın Gr. 306 306 0,20  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 0,03  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,01  
B. Petrol 56,35 56,35 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru