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Tarım ÜFE martta arttı

14.04.2020 10:49

Son güncelleme : 14.04.2020 10:56
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,38 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, martta bir önceki aya göre yüzde 1,89 artışla 177,27  değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,38 ve 12 aylık  ortalamalara göre yüzde 18,54 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, tarım ve avcılık  ürünlerinde aylık yüzde 2,12 artış, balıkçılıkta yüzde 4,28, ormancılık  ürünlerinde yüzde 0,13 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde ise canlı hayvanlar ve  hayvansal ürünlerde yüzde 0,84, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,15, çok  yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,74 artış görüldü.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre sebze ve  kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 19,96, canlı kümes hayvanları ve  yumurtalarda yüzde 9,25 azalış oldu. Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt  gruplar sırasıyla, yüzde 33,81 ile turunçgiller ve yüzde 26,35 ile diğer ağaç ve  çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak belirlendi.

Martta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 18,15 ile diğer ağaç  ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti.

Endekste kapsanan 81 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış  olurken 4 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.






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