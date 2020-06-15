Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Tarım ÜFE mayısta arttı

15.06.2020 10:37

Son güncelleme : 15.06.2020 10:37
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini  açıkladı. Buna göre, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,88 artışla 177,84  değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8, bir önceki  yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13  yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, balık ve diğer balıkçılık  ürünlerinde yüzde 5,47 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde  0,76 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,06 artış  gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde ise çok yıllık bitkisel  ürünlerde yüzde 4,54 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,51,  tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,56 artış görüldü.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en fazla azalış  yüzde 8,71 ile sebze ile kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu. En az  artış gösteren alt grubun ise yüzde 3,88 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar  olduğu gözlendi.

Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 25,57 ile  tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,84 ile çeltik  olarak belirlendi.

Mayısta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,94 ile lifli  bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Azalış gösteren diğer alt grup yüzde 0,39 ile  çeltik oldu.

Mayısta artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8,88 ile diğer ağaç ve  çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,38 ile tahıllar (pirinç hariç),  baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 4,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve  yumrular olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 82 maddeden, 29 madenin ortalama fiyatında azalış  olurken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 36 maddenin ortalama  fiyatında ise artış gerçekleşti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:21109.090
Değişim :  -0,68% |  -745,42
Açılış :  109.393  
Önceki Kapanış :  109.835  
En Yüksek
109.393 En Düşük
108.716
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 11,80 620.432 % 9,97  
KSTUR 46,32 4.956 % 9,97  
RTALB 33,14 3.560.429 % 9,95  
GLRYH 14,27 3.135.576 % 9,94  
SNPAM 7,20 1.081.621 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4915 8,5340 % -0,34  
Frank 7,1299 7,1729 % 0,06  
Riyal 1,8144 1,8235 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 -9,91  
Altın Gr. 378 378 -1,06  
Cumhuriyet 2.453 2.478 -7,20  
Tam 2.528 2.547 -7,40  
Yarım 1.232 1.243 -3,60  
Çeyrek 616 622 -1,80  
Gümüş.Ons 17,10 17,14 -0,36  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,06  
B. Petrol 37,48 37,48 -1,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru