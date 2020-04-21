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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi arttı

21.04.2020 11:02

Son güncelleme : 21.04.2020 11:02
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,97, bir önceki aya göre yüzde 0,47 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE'yi açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,47, geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,39 artış  gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve  hizmet endeksi yüzde 0,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi  yüzde 0,72 yükseldi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde  yüzde 8,84, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,77  artış görüldü.

EN FAZLA AZALIŞ GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE

Alt gruplarda yıllık en fazla azalış yüzde 1,55 ile gübre ve toprak  geliştiriciler, yüzde 0,95 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 0,91 ile veteriner  harcamalarında meydana geldi.

Bu dönemde en fazla artış yüzde 9,74 ile hayvan yemi, yüzde 10,66 ile  malzemeler ve yüzde 14,03 tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplardan aylık bazda en fazla azalış yüzde 1,22 ile veteriner  harcamaları, yüzde 0,70 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,51 ile tarımsal  ilaçlar alt grubunda yaşandı.

Söz konusu dönemde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0,88  ile makine bakım masrafları, yüzde 0,93 ile malzemeler ve yüzde 1,87 ile hayvan  yemi oldu.





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